Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος έμαθαν τους αντιπάλους τους στους ομίλους της προημιτελικής φάσης στο Conference Cup ανδρών

Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος έμαθαν τους αντιπάλους τους στους δύο ομίλους της προημιτελικής φάσης στο Conference Cup ανδρών, που έγινε το πρωί της Δευτέρας (2.3) στο Ζάγκρεμπ.

Ο Πανιώνιος κληρώθηκε στον Α' Όμιλο και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, θα τον διοργανώσει στη Νέα Σμύρνη, με αντιπάλους τη Χόνβεντ, την Ποζίλιπο Νάπολι και την Τενερίφε Ετσέιντε.

Ο Απόλλων Σμύρνης θα αγωνιστεί στον Β' Όμιλο με τη Μόλναρ Σπλιτ, τη Ματαρό και την Μπολόνια Ντε Άκερ,

Oι όμιλοι θα διεξαχθούν το τριήμερο 20-22 Μαρτίου, απομένει να ανακοινωθούν κι επίσημα ο τόπος διεξαγωγής τους και οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν στο Final 4 του Μαΐου (2-3/5).

Οι όμιλοι της προημιτελικής φάσης

Α' Όμιλος

Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Πανιώνιος (Ελλάδα)

Τενερίφε Ετσέιντε (Ισπανία)

Β' Όμιλος