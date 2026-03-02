Conference Cup: Οι Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος έμαθαν αντιπάλους στα προημιτελικά
Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος έμαθαν τους αντιπάλους τους στους δύο ομίλους της προημιτελικής φάσης στο Conference Cup ανδρών, που έγινε το πρωί της Δευτέρας (2.3) στο Ζάγκρεμπ.
Ο Πανιώνιος κληρώθηκε στον Α' Όμιλο και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για το Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας, θα τον διοργανώσει στη Νέα Σμύρνη, με αντιπάλους τη Χόνβεντ, την Ποζίλιπο Νάπολι και την Τενερίφε Ετσέιντε.
Ο Απόλλων Σμύρνης θα αγωνιστεί στον Β' Όμιλο με τη Μόλναρ Σπλιτ, τη Ματαρό και την Μπολόνια Ντε Άκερ,
Oι όμιλοι θα διεξαχθούν το τριήμερο 20-22 Μαρτίου, απομένει να ανακοινωθούν κι επίσημα ο τόπος διεξαγωγής τους και οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν στο Final 4 του Μαΐου (2-3/5).
Οι όμιλοι της προημιτελικής φάσης
Α' Όμιλος
- Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)
- Χόνβεντ (Ουγγαρία)
- Πανιώνιος (Ελλάδα)
- Τενερίφε Ετσέιντε (Ισπανία)
Β' Όμιλος
- Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)
- Απόλλων Σμύρνης (Ελλάδα)
- Ματαρό (Ισπανία)
- Μπολόνια Ντε Άκερ (Ιταλία)
