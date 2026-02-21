H Bουλιαγμένη «σφράγισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League

Bουλιαγμένη: «Σφράγισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League
Η Βουλιαγμένη πέτυχε τον πρώτο της στόχο, την παρουσία της στην προημιτελική φάση του Champions League γυναικών, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σπαντάου Βερολίνου με 19-6.
Μια αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η Βουλιαγμένη πήρε το ένα από τα δύο εισιτήρια από τον Γ' Όμιλο, εκμεταλλευόμενη και την ήττα της Ραπάλο από τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη με 16-13, με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας να κρατά την πρωτιά στον όμιλο.
Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-5, 1-5, 2-6.
Σπαντάου (Μάρκο Σταμ): Μίλισιτς, Ρικ, Σοπιάδου 1, Ιρα Ντάικε, Γκ. Μίλισιτς, Γκέσα Ντάικε 1, Ιλιτς, ΜακΝτόναλντ 1, Λούντβιχ 1, Μπούικα 1, Σλάγκτερ, Κάνγκλερ 1, Ολντενμπουργκ, Κοχ
ΝΟΒ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Ελμισιάν 1, Κρίστμας 4, Ξενάκη, Φουντωτού 4, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη 2, Μουλχάουτσεν 3, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς 2
Ο Γ' Όμιλος
5η αγωνιστική
- Σπαντάου - Βουλιαγμένη
- Φερεντσβάρος - Ραπάλο 16-13
Η βαθμολογία
- 1.Φερεντσβάρος 13
- 2.Βουλιαγμένη 11
- 3.Ραπάλο 6
- 4.Σπαντάου 0
Η 6η αγωνιστική - 21 Μαρτίου
- Βουλιαγμένη-Ραπάλο
- Φερεντσβάρος-Σπαντάου
Νέα ήττα ο Άλιμος
Ο Άλιμος άντεξε για ένα ημίχρονο απέναντι στην Ντουναουιβάρος στον Πειραιά, όμως δεν απέφυγε την ήττα με 14-9, μένοντας χωρίς βαθμό στον Α' Όμιλο.
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-0, 4-7, 1-3
Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου 3, Κανελλοπούλου, Πάτρα, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ, Μπενέκου, Φαν ντερ Βάιντεν 2, Λέκκου, Μανή
Ντουναουιβάρος (Γιόσεφ Σίκε): Μάτσκο, Μίχοκ, Μπόρσι, Γιονκλ 2, Χόρβατ, Μαϊέ 2, Σάμπο 3, Γκάρντα 5, Παλ, Κουαντονγκτανάρι, Σούμεγκι 1, Κάκας, Κατσιμπρή 1
Α' Όμιλος
- Ουίπεστ-Ολυμπιακός 16-15
- Αλιμος-Ντουναουιβάρος 9-14
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Ουίπεστ 9
- 3.Ντουναϊσβάρος 9
- 4.Άλιμος 0
Η 6η αγωνιστική - 21 Μαρτίου
- Ντουναϊσβάρος-Ολυμπιακός
- Ουίπεστ-Άλιμος
