H Bουλιαγμένη «σφράγισε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League

Η Βουλιαγμένη νικώντας τη Σπαντάου στο Βερολίνο με 19-6 και θα είναι στην προημιτελική φάση του Champions League γυναικών.

Η Βουλιαγμένη πέτυχε τον πρώτο της στόχο, την παρουσία της στην προημιτελική φάση του Champions League γυναικών, μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σπαντάου Βερολίνου με 19-6.

Μια αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η Βουλιαγμένη πήρε το ένα από τα δύο εισιτήρια από τον Γ' Όμιλο, εκμεταλλευόμενη και την ήττα της Ραπάλο από τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη με 16-13, με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας να κρατά την πρωτιά στον όμιλο.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-5, 1-5, 2-6.

Σπαντάου (Μάρκο Σταμ): Μίλισιτς, Ρικ, Σοπιάδου 1, Ιρα Ντάικε, Γκ. Μίλισιτς, Γκέσα Ντάικε 1, Ιλιτς, ΜακΝτόναλντ 1, Λούντβιχ 1, Μπούικα 1, Σλάγκτερ, Κάνγκλερ 1, Ολντενμπουργκ, Κοχ

ΝΟΒ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Ελμισιάν 1, Κρίστμας 4, Ξενάκη, Φουντωτού 4, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Ανδρεάδη 2, Μουλχάουτσεν 3, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς 2

Ο Γ' Όμιλος

5η αγωνιστική

Σπαντάου - Βουλιαγμένη

Φερεντσβάρος - Ραπάλο 16-13

Η βαθμολογία

1.Φερεντσβάρος 13

2.Βουλιαγμένη 11

3.Ραπάλο 6

4.Σπαντάου 0

Η 6η αγωνιστική - 21 Μαρτίου

Βουλιαγμένη-Ραπάλο

Φερεντσβάρος-Σπαντάου

Νέα ήττα ο Άλιμος

Ο Άλιμος άντεξε για ένα ημίχρονο απέναντι στην Ντουναουιβάρος στον Πειραιά, όμως δεν απέφυγε την ήττα με 14-9, μένοντας χωρίς βαθμό στον Α' Όμιλο.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-0, 4-7, 1-3

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου 3, Κανελλοπούλου, Πάτρα, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ, Μπενέκου, Φαν ντερ Βάιντεν 2, Λέκκου, Μανή

Ντουναουιβάρος (Γιόσεφ Σίκε): Μάτσκο, Μίχοκ, Μπόρσι, Γιονκλ 2, Χόρβατ, Μαϊέ 2, Σάμπο 3, Γκάρντα 5, Παλ, Κουαντονγκτανάρι, Σούμεγκι 1, Κάκας, Κατσιμπρή 1



Α' Όμιλος

Ουίπεστ-Ολυμπιακός 16-15

Αλιμος-Ντουναουιβάρος 9-14

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.Ουίπεστ 9

3.Ντουναϊσβάρος 9

4.Άλιμος 0



Η 6η αγωνιστική - 21 Μαρτίου