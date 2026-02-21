Ο Πανιώνιος με ηγέτες τους Αλέξανδρο Γούνα κι Ανδρέα Μπιτσάκο νίκησε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 13-11 και μαζί με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πέρασαν στα προημιτελικά του Conference Cup.

Με τον 36χρονο αρχηγό Αλέξανδρο Γούνα να σημειώνει έξι γκολ, τον Ανδρέα Μπιτσάκο να τον ακολουθεί (πέντε γκολ) και τον Γρηγόρη Καπετανάκη να προσθέτει άλλα δύο, ο Πανιώνιος νίκησε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 13-11, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στον 1ο όμιλο του 2ου προκριματικού γύρου στο Conference Cup, που φιλοξενείται στο Πότσνταμ.

Ο Πανιώνιος διπλασίασε τις νίκες του, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης κι αυτόματα η νίκη του νεο-σμυρνιώτικης ομάδας, εξασφάλισε και την πρόκριση του Απόλλωνα Σμύρνης στην οκτάδα, που με τη σειρά του για τη 2η αγωνιστική θα παίξει με τη γηπεδούχο Πότσνταμ.

Οι δύο ελληνικές ομάδες το πρωί της Κυριακής (22/1, 11:00) θα παίξουν μεταξύ τους με έπαθλο την 1η θέση στον όμιλο.

Ο Πανιώνιος πρώτα με τον Γούνα κι έπειτα με δύο γκολ από τον Ανδρέα Μπιτσάκο, διατήρησε προβάδισμα ενός γκολ στο 1ο οκτάλεπτο (3-2). Οι Γούνας και Καπετανάκης έδωσαν προβάδισμα δύο γκολ στην ελληνική ομάδα, με 5-3, όμως η Παρτιζάν με σερί 3-0 προσπέρασε με 6-5 πριν από την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου.

Ο Ανδρέας Μπιτσάκος ισοφάρισε 6-6, με την Παρτιζάν να ξεφεύγει με 8-6, όμως με τρία συνεχόμενα γκολ από τον Γούνα, ο Πανιώνιος προηγήθηκε ξανά με 9-8, 1:49 πριν από το τέλος του 3ου οκταλέπτου, με τον Καπετανάκη να βάζει τον Πανιώνιο με αβαντάζ ενός γκολ στο 4ο οκτάλεπτο (10-9).

Εκεί ο Γούνας με το 6ο προσωπικό του γκολ έγραψε το 11-9 (5:44), με τον Ανδρέα Μπιτσάκο να μεγαλώνει το προβάδισμα νίκης για τον Πανιώνιο με 12-9 (3:50) και τον ίδιο να εξασφαλίζει τη νίκη, πετυχαίνοντας το 13-10 (00:44) και τη σερβική ομάδα απλά να μειώνει στο τελικό 13-11.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-2, 3-5, 2-3.

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Στέφαν Τσίριτς): Ντίμκοβιτς, Κόστα Μποντιρόγκα 3, Νέσκοβιτς 3, Τσόνκιτς, Βέλικο Μποντιρόγκα 1, Πάπιτς 1, Μπόζοβιτς, Ντοκάνοβιτς 3, Ογκ. Ίλιτς, Αντάμοβιτς, Κούταγιαρ, Ραντούλοβιτς, Ράγιεβιτς, Αλ. Ίλιτς.

Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κώστας Μπιτσάκος, Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Ανδρέας Μπιτσάκος 5, Τακάτα, Μουρίκης, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι.

Βαθμολογία

(2η αγων.)

1.Πανιώνιος 6

2.Απόλλων Σμ. 3*

3.Παρτιζάν Β. 0

4.Πότσνταμ 0*

*Σε ένα παιχνίδι