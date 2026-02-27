Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε για τρία οκτάλεπτα απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, όμως έφθασε στο νικηφόρο 15-8 και κόντρα στον Παναθηναϊκό θα διεκδικήσει το 27ο Κύπελλο της ιστορίας του.

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν ο Ολυμπιακός έστω κι αν βρήκε αντίσταση από τον Απόλλωνα Σμύρνης, έφθασε στη νίκη με 15-8 και το απόγευμα τoυ Σαββάτου (28/2, 17:30, ΕΡΤ 2) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά οι «αιώνιοι» θα βρεθούν αντίπαλοι στον τελικό του Κυπέλλου, με τον Ολυμπιακό να στοχεύει στο 27ο και 9ο συνεχόμενο Κύπελλο της ιστορίας του.

Ο Απόλλων Σμύρνης πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι στον μεγάλο αντίπαλό του, όμως δεν άντεξε και στο τελευταίο οκτάλεπτο η πειραϊκή ομάδα άνοιξε τη διαφορά.

Κομβικό σημείο του 2ου ημιτελικού, το τελευταίο κομμάτι στο 2ο οκτάλεπτο, ο Απόλλων με γκολ από τον Ντάουμπε επανέφερε τη διαφορά στα δύο γκολ (5-3), μετά το 4-2 του 1ου οκταλέπτου, κι ενώ απέμεναν 2:40 για τη ολοκλήρωση του 1ου ημιχρόνου.

Σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός απάντησε με τρία διαδοχικά γκολ, παίρνοντας προβάδισμα με 6-5. Ο Σολανάκης ισοφάρισε 6-6 στην πρώτη επίθεση της 3ης περιόδου, αλλά ένα νέο 3-0 από τους «ερυθρόλευκους» και με κύριο επιθετικό όπλο τον Ζάλανκι, έκανε το 9-6 για τον Ολυμπιακό, που είχε πάρει τα ηνία του αγώνα.

Ο Μπογκντάνοβιτς, που φάνηκε επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, μείωσε σε 9-7, όμως ήταν φανερό πως η πλάστιγγα είχε γείρει για τα καλά υπέρ του Ολυμπιακού, τα γκολ των Γκίλλα και Γενηδουνιά για το 11-7, ουσιαστικά τελείωσαν τον αγώνα, 3:46 πριν από το τέλος και τον Ολυμπιακό από εκεί και πέρα να φθάνει με άνεση στο τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 1-3, 2-3, 1-6.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης, Σάρρος.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

