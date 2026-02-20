Ο Χανς Ντάουμπε με εννέα γκολ οδήγησε τον Απόλλωνα Σμύρνης στο νικηφόρο 20-16 επί της Παρτιζάν Βελιγραδίου για τη 2η προκριματική φάση του νεοσύστατου Conference Cup.

Ο Απόλλων Σμύρνης για ένα ακόμη παιχνίδι δέχθηκε πολλά γκολ, όμως τη λύση απέναντι στην Παρτιζάν Βελιγραδίου έδωσε ο Χανς Ντάουμπε, ο 25χρονος Αμερικανός περιφερειακός σημείωσε εννέα γκολ και με άξιο συμπαραστάτη τον Νίκο Γαρδίκα (πέντε γκολ), οδήγησαν την «ελαφρά ταξιαρχία» στο νίκη με 20-16 στο εναρκτήριο παιχνίδι του 1ου ομίλου της 2ης προκριματικής φάσης του Conference Cup στο Πότσνταμ της Γερμανίας.

Η 1η αγωνιστική στον όμιλο θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα του Πανιώνιου με τη γηπεδούχο Πότσνταμ (20:00).

Ο Απόλλων Σμύρνης βρέθηκε να κυνηγά στο πρώτο οκτάλεπτο, με τη σερβική ομάδα να έχει σταθερό προβάδισμα δύο γκολ και τον Ντάουμπε να πετυχαίνει τα τρία από τα τέσσερα γκολ για την ελληνική ομάδα.

Ο Αμερικανός παίκτης με δύο σερί γκολ ισοφάρισε σε 7-7 στο 2ο λεπτό της β' περιόδου, με την Παρτιζάν να παίρνει προβάδισμα ενός γκολ και τους Αλευρίδη και Σολανάκη να ισοφαρίζουν σε 8-8 και 9-9, αντίστοιχα.

Ο Ντάουμπε συνέχισε το προσωπικό του ρεσιτάλ, με άλλα δύο απανωτά γκολ-φθάνοντας στα επτά στο παιχνίδι-έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Απόλλωνα Σμύρνης με 12-11 στα μέσα της 3ης περιόδου, σκόραρε για το 15-13 (1:44), με τον Αλαμάνο να ανοίγει την διαφορά στο 16-13 (00:22), πριν ο Ντοκάνοβιτς μειώσει στην εκπνοή σε 16-14.



Οι Γαρδίκας και Σολανάκης έφεραν τον Απόλλωνα ξανά στο +3 (18-15) στα 3:05 πριν από τέλος, ο Γαρδίκας έκρινε το τρίποντο υπέρ του Απόλλωνα, με το 19-16 (1:44), με τον Ντάουμπε να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 20-16.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-5, 5-7, 2-4.

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Στέφαν Τσίριτς): Ντίμκοβιτς, Κόστα Μποντιρόγκα 1, Νέσκοβιτς, Τσόνκιτς, Βέλικο Μποντιρόγκα 3, Πάπιτς 1, Μπόζοβιτς 2, Ντοκάνοβιτς 4, Αντάμοβιτς 1, Κούταγιαρ 1, Ραντούλοβιτς 1, Ράγιεβιτς, Ντουρούτοβιτς 2, Ίλιτς.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος 1, Μπογκντάνοβιτς, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 9, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 5, Αλευρίδης 1, Σολανάκης 3, Nίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης.

To πρόγραμμα του 1ου Ομίλου

(Σε ώρες Ελλάδας)

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

Παρτιζάν Βελιγραδίου – Απόλλων Σμύρνης 16-20

20:00 Πότσνταμ – Πανιώνιος

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

16:00 Παρτιζάν Βελιγραδίου – Πανιώνιος

18:00 Πότσνταμ – Απόλλων Σμύρνης

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου