Απόλλων Σμύρνης: Με τον Πανιώνιο για την πρωτιά στον όμιλο του Conference Cup
Ο Απόλλων Σμύρνης, όπως αναμενόταν, νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τη γηπεδούχο Πότσνταμ με 19-8, διπλασιάζοντας τις νίκες του στον 1ο όμιλο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference Cup και μαζί με τον Πανιώνιο ήδη εξασφάλισαν την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο Απόλλων Σμύρνης, που αγωνίστηκε χωρίς τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, έχοντας ξανά για πρώτο σκόρερ τον Χανς Ντάουμπε με πέντε γκολ, πήρε τη νίκη από τη γερμανική ομάδα.
Το πρωί της Κυριακής (21/2, 11:00) ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος θα παίξουν για την πρώτη θέση στον όμιλο, ενώ χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι της Παρτιζάν με την Πότσνταμ
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 2-6, 1-6, 3-3.
Πότσνταμ: Τάουμπερτ 1, Κομπ 2, Χόφμαν 4, Γκέτκε 1.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Παππάς, Καπότσης 3, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 5, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος 2, Γαρδίκας, Αλευρίδης 1, Σολανάκης 2, Nίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 2, Σάρρος.
Βαθμολογία
(2η αγων.)
- 1.Απόλλων Σμ. 6
- 2.Πανιώνιος 6
- 3.Παρτιζάν Β. 0
- 4.Πότσνταμ 0
