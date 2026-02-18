Ο Απόλλων Σμύρνης πήρε ένα σημαντικό «διπλό» στην έδρα του Πανιώνιου με σκορ 17-15, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών.

Στο ματς με το οποίο ξεκίνησε η Β' Φάση στη Waterpolo League ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε με νίκη από τη Νέα Σμύρνη. Απέναντι στον Πανιώνιο, οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με 17-15, ξεκινώντας με το δεξί τη νέα φάση του πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να παίρνει το προβάδισμα (2-0), αλλά στη συνέχεια ο Απόλλων Σμύρνης κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα και το πρώτο οκτάλεπτο να λήγει ισόπαλο (4-4). Αντίστοιχη ήταν η έκβαση του σκορ στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν το προβάδισμα, ωστόσο καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να πάρει κεφάλι στο σκορ (7-7).

Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι το προβάδισμα, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν το σκορ για να πάνε με το +2 στην τελευταία περίοδο (10-12). Οι «κυανέρυθροι» αρχικά ισοφάρισαν και στα μέσα της περιόδους πέρασαν μπροστά στο σκορ (14-13). Βέβαια, το σύνολο του Τεό Λοράντου με επιθετικό ντεμαράζ πήρε πάλι απόσταση δύο τερμάτων (14-16), διαφορά την οποία κράτησε έως το τέλος του ματς για να διαμορφωθεί το 17-15.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-3, 3-5, 5-5

Πανιώνιος: Πόρτερ, Μπουζάλας, Μπιτσάκος Κ. 1, Καρατζάς Σ. 1, Παπάκος, Σουζούκι 1, Μπιτσάκος Α. 3, Τράσαϊ, Μουρίκης 5, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μουροβουνιώτης, Καρατζάς Ο., Μότσιας.

Απόλλων Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 6, Παππάς, Καπότσης 2, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μύριλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ., Σαρρός.