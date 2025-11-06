Ο Πανιώνιος από τη Νέα Σμύρνη και ο ΠΑΟΚ από την Ουτρέχτη αρχίζουν την πορεία τους από τον 1ο προκριματικό γύρο στο Conference Cup.

Το ταξίδι τους στο Conference Cup ξεκινούν το ερχόμενο τριήμερο ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ στη νέα διοργάνωση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στην υδατοσφαίριση ανδρών.

Από την Παρασκευή (7/11), μέχρι την Κυριακή (9/11) θα διεξαχθούν οι πέντε όμιλοι της 1ης προκριματικής φάσης, με τις δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο να συνεχίζουν στον 2ο γύρο.

Ο Πανιώνιος διοργανώνει στη Νέα Σμύρνη τον Β' Όμιλο με αντιπάλους την ισπανική Τενερίφη, την Μπούντβα από το Μαυροβούνιο και τους «Λευκούς Καρχαρίες» «White Sharks» από τη Γερμανία.

Τα παιχνίδια του Πανιώνιου

Παρασκευή (7/11)

Πανιώνιος - «White Sharks» 20:30

Σάββατο (8/11)

Πανιώνιος - Τενερίφη 18:30

Κυριακή (9/11)

Πανιώνιος - Μπούντβα

Πρεμιέρα με την ιστορική Ποζίλιπο Νάπολι ο ΠΑΟΚ

O ΠΑΟΚ αγωνίζεται στον 1ο όμιλο στην Ουτρέχτη, με τη συμμετοχή επίσης της γηπεδούχου UZSC, της Ποζίλιπο Νάπολι και της ουγγρικής Χόνβεντ.

Ο «Δικέφαλος» θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (7/11, 21:45) απέναντι στην Ποζίλιπο Νάπολι, την ομάδα που έχει αναδειχθεί τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης (1997, 1998, 2005). Μάλιστα στην τελευταία της κατάκτηση, υπό τις οδηγίες του Πίνο Πόρτσιο, είχε στις τάξεις της τον Χρήστο Αφρουδάκη.



Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ

Παρασκευή (7/11)

ΠΑΟΚ - Ποζίλιπο (21:45)

Σάββατο (8/11)

ΠΑΟΚ - Ουτρέχτη (18:15)

Κυριακή (9/11)