Στη... μάχη της 5ης θέσης στη Waterpolo League γυναικών η Γλυφάδα πήρε πλεονέκτημα. Η ομάδα των νοτίων προαστίων επικράτησε στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής με 17-11 του Αλίμου και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Το ματς αναμενόταν πολύ ανταγωνιστικό. Έτσι ξεκίνησε το πρώτο οκτάλεπτο, στο οποίο οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να πάρουν το ελάχιστο προβάδισμα (2-3). Στη συνέχεια, η ομάδα της Γλυφάδας ανέβασε επιθετικό ρυθμό και μπόρεσε να διευρύνει την υπέρ της διαφορά στα τρία τέρματα έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (6-9).

Παρόμοια ήταν η έκβαση και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γλυφάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Άλιμο να μην μπορεί να βρει λύσεις στην άμυνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου να αυξήσει το προβάδισμά του και στο τέλος με 17-11 να πάρει τη νίκη.

Στα υπόλοιπα ματς του προγράμματος της Τετάρτης (18/3) ο ΠΑΟΚ, ο Πανιώνιος και ο Εθνικός πήραν ευρείες νίκες κόντρα σε ΝΕ Πατρών, Ρέθυμνο και Χανιά αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών 23-12

Ρέθυμνο - Πανιώνιος 3-17

Εθνικός - Χανιά 17-8

Άλιμος - Γλυφάδα 11-17

Η βαθμολογία