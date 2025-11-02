Η Βουλιαγμένη και ο Πανιώνιος συνέχισαν με εκτός έδρας νίκες στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Water Polo League ανδρών.

Με εκτός έδρας νίκες προχώρησαν η Βουλιαγμένη και ο Πανιώνιος για την 5η αγωνιστική του Α' Ομίλου της Water Polo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη με τους Αγγελόπουλο, Ν. Καστρινάκη και Τε Ρίελε να σημειώνουν από τέσσερα γκολ νίκησε τον Εθνικό με 21-8 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, για την 4η νίκη στο πρωτάθλημα.

Στις τέσσερις νίκες έφθασε και ο Πανιώνιος, που φιλοξενήθηκε από τα Χανιά στο κολυμβητήριο του Λαιμού κι επικράτησε με 19-9. Εξι γκολ πέτυχε ο αρχηγός του Πανιώνιου, Αλέξανδρος Γούνας, που έφθασε στα 27 γκολ κι ανέβηκε στη 2η θέση των σκόρερ, πίσω από τον Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, με τον Σέρβο του Απολλωνα Σμύρνης να έχει 28 γκολ.

Τέλος, η Γλυφάδα, με τους Χρυσοσπάθη και Γιαννόπουλο να πετυχαίνουν από έξι γκολ, νίκησε τη Λάρισα με 19-11 σε παιχνίδι του Β' Ομίλου, που έγιν επίσης στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Τα στοιχεία των αγώνων

Εθνικός - Βουλιαγμένη 8-21

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-6, 4-7, 2-4

Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Γρηγοριάδης, Αντάτσι 2, Τεσάνοβιτς 4, Ξυλάς, Ιωάννου, Κόχειλας, Καραβιώτης, Παπάκος, Στελλάτος, Π. Λαδάς 1, Σ. Λαδάς, Μαυριόπουλος, Χατζής 1, Τσόκας.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 4, Τόττης 2, Παπανικολάου 1, Τρούλος 1, Ούμποβιτς 1, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 4, Τε Ρίελε 4, Σπάχιτς 2, Μπελέσης, Λεβαντής, Μαντζουρίδης 1, Δεληγιάννης 1.

Χανιά - Πανιώνιος 9-19

Τα οκτάλεπτα: 3-6, 4-4, 2-5, 0-4.

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 1, Σκουνάκης 1, Ράτζκο 3, Παππάς, Τοράκης 2, Δρίτσας 1, Ζουζούνης 1, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Βουλγαράκης, Χατζάκης

Πανιώνιος (Βασίλης Κεφαλάς): Πόρτερ, Καρατζάς, Μπιτσάκος Κ.. 2, Καρατζάς Σ. 1, Παυλοστάθης, Τακάτα 1, Μπιτσάκος Α. 4, Τρασάι 2, Μουρίκης 2, Γούνας 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος, Μότσιας 1

Γλυφάδα - Λάρισα 19-11

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 8-3, 4-2, 2-4.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογίες (5η αγωνιστική)

Σάββατο 1/11

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ 10-13 (Β' Όμιλος)

Xίος - Παναθηναϊκός 6-18 (Α΄ Όμιλος)

ΝΟ Πατρών – Παλαιό Φάληρο 16-19 (Α΄ Όμιλος)

Υδραϊκός – Ολυμπιακός 4-16 (Β΄ Όμιλος).

Απόλλων Σμύρνης 22-11 (Β΄ Όμιλος).

Κυριακή 2/11

Χανιά - Πανιώνιος 9-19 (Α΄ Όμιλος)

Εθνικός - Βουλιαγμένη 8-21 (Α΄ Όμιλος)

Γλυφάδα - Λάρισα (Β΄ Όμιλος)

Βαθμολογίες

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 15

2.Βουλιαγμένη 12

3.Πανιώνιος 12

4.Εθνικός 9

5.Π. Φάληρο 6

6.Χίος 3

7.Χανιά 1

8.ΝΟΠ 1

Β' Όμιλος

1.Ολυμπιακός 15

2.Απόλλων Σμ. 15

3.ΠΑΟΚ 12

4.ΓΣ Περιστερίου 6

5.Υδραϊκός 6

6.Γλυφάδα 6

7.ΟΦΘ 0

8.Λάρισα 0



