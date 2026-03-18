Η Βουλιαγμένη πέρασε δύσκολα από την έδρα του ΠΑΟΚ επικρατώντας με 17-16 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη Β' Φάση της Waterpolo League ανδρών.

Ένα δύσκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η Βουλιαγμένη. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη Β' Φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 17-16.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να έχουν καλύτερο ρυθμό. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα εντός του τερέν, μιας και στο πρώτο ημίχρονο απέκτησαν προβάδισμα έξι γκολ (10-4). Βέβαια, η απάντηση της Βουλιαγμένης ήταν με το ίδιο... νόμισμα, καθώς στο δεύτερο μισό βελτίωσε κατακόρυφα την άμυνά της.

Το σύνολο της ομάδας του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς πέτυχε 13 τέρματα έναντι έξι του ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό», πραγματοποιώντας μία μεγάλη ανατροπή.

Στα άλλα ματς για τα Play-Offs της κορυφαίας κατηγορίας στην ελληνική υδατοσφαίριση, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Παλαιό Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 24-7 και διεύρυναν την απόστασή τους από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της Τετάρτης (18/3), ο Απόλλων Σμύρνης υπέταξε τον Πανιώνιος με 13-5, έχοντας ένα εύκολο βράδυ στο Σεράφειο κολυμβητήριο.

Τα αποτελέσματα στα Play-Offs

Ολυμπιακός - Π. Φάληρο 24-7

ΠΑΟΚ - Βουλιαγμένη 16-17

Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος 13-5

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 57 Παναθηναϊκός 51 (4 αγ.) Απόλλων Σμύρνης 48 Βουλιαγμένη 45 ΠΑΟΚ 33 Πανιώνιος 33 Π. Φάληρο 22 Περιστέρι 18 (4 αγ.)

Τα αποτελέσματα στα Play-Outs

Γλυφάδα - ΝΟ Πατρών 15-8

Υδραϊκός - Χανιά 18-3

ΟΦΘ - Εθνικός 10-15

Λάρισα - Χίος 13-26

Η βαθμολογία