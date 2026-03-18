Waterpolo League: Επικράτηση με τεράστια ανατροπή για τη Βουλιαγμένη
Ένα δύσκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η Βουλιαγμένη. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στη Β' Φάση του πρωταθλήματος της Waterpolo League πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 17-16.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να έχουν καλύτερο ρυθμό. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα εντός του τερέν, μιας και στο πρώτο ημίχρονο απέκτησαν προβάδισμα έξι γκολ (10-4). Βέβαια, η απάντηση της Βουλιαγμένης ήταν με το ίδιο... νόμισμα, καθώς στο δεύτερο μισό βελτίωσε κατακόρυφα την άμυνά της.
Το σύνολο της ομάδας του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς πέτυχε 13 τέρματα έναντι έξι του ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό «διπλό», πραγματοποιώντας μία μεγάλη ανατροπή.
Στα άλλα ματς για τα Play-Offs της κορυφαίας κατηγορίας στην ελληνική υδατοσφαίριση, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Παλαιό Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 24-7 και διεύρυναν την απόστασή τους από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της Τετάρτης (18/3), ο Απόλλων Σμύρνης υπέταξε τον Πανιώνιος με 13-5, έχοντας ένα εύκολο βράδυ στο Σεράφειο κολυμβητήριο.
Τα αποτελέσματα στα Play-Offs
- Ολυμπιακός - Π. Φάληρο 24-7
- ΠΑΟΚ - Βουλιαγμένη 16-17
- Απόλλων Σμύρνης - Πανιώνιος 13-5
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 57
- Παναθηναϊκός 51 (4 αγ.)
- Απόλλων Σμύρνης 48
- Βουλιαγμένη 45
- ΠΑΟΚ 33
- Πανιώνιος 33
- Π. Φάληρο 22
- Περιστέρι 18 (4 αγ.)
Τα αποτελέσματα στα Play-Outs
- Γλυφάδα - ΝΟ Πατρών 15-8
- Υδραϊκός - Χανιά 18-3
- ΟΦΘ - Εθνικός 10-15
- Λάρισα - Χίος 13-26
Η βαθμολογία
- Γλυφάδα 33
- Υδραϊκός 31
- Χίος 26
- Εθνικός 24
- ΟΦΘ 12
- Χανιά 10
- ΝΟ Πατρών 7
- Λάρισα -1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.