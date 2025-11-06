Η Ρωσία και η Λευκορωσία επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις στο πόλο

H World Aquatics άναψε το «πράσινο» φως για την επιστροφή της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στα διεθνή πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης από το 2026.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας οι εθνικές ομάδες πόλο της Ρωσίας και της Λευκορωσίας επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις από το 2026.

To Mπιρό της παγκόσμιας ομοσπονδίας (World Aquatics) επέκτεινε επίσημα την πολιτική των ουδέτερων αθλητών και στην υδατοσφαίρισης, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές ότι οι εθνικές ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας θα επιστρέψουν στις διεθνείς διοργανώσεις από το 2026, με εξαίρεση τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών του Βελιγραδίου και γυναικών στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας τον Ιανουάριο του 2026, καθώς η διαδικασία πρόκρισης έχει ολοκληρωθεί.

Τα εθνικά συγκροτήματα των δύο χωρών παρέμειναν σε αποκλεισμό από τις 28 Φεβρουαρίου 2022, εξ αιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία (Εuropean Aquatics) με δήλωσή της την Πέμπτη (6/11), επιβεβαίωσε για τη σχετική ενημέρωση από την World Aquatics, σε μια απόφαση που έχει άμεση ισχύ για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Κάτι που σημαίνει ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία θα μπορέσουν την άνοιξη να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στην τελική φάση του World Cup μια εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη σημασία στην υδατοσφαίριση γυναικών, όπου η Ρωσία αποτελεί μια υπερδύναμη.

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς συμμετοχής αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που θα φιλοξενηθεί το διάστημα 2 -7 Δεκεμβρίου 2025, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, η European Aquatics ενημέρωσε πως θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σύντομα, μετά από συνεννόηση με τους διοργανωτές.



