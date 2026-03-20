Conference Cup: Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος με στόχο την 4άδα
Από το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) έως το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης θα συνεχίσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Οι δύο ελληνικές ομάδες, θα φιλοξενήσουν τους προημιτελικούς ομίλους στους οποίους συμμετέχουν, με σκοπό ένα εισιτήριο για την τελική τετράδα του Conference Cup.
Ο Απόλλων Σμύρνης βρίσκεται σε όμιλος με τις Ντε Άκερ, Ματαρό και Μόρναρ. Οι αγώνες θα λάβουν χώρα στο Σεράφειο κολυμβητήριο, όπου είναι η έδρα των «κυανόλευκων».
Από την άλλη, ο Πανιώνιος στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης θα υποδεχθεί τις Ποζίλιπο, Χόνβεντ και Τενερίφε Ετσέιντε. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν επίσης να εκμεταλλευτούν τη δυναμική της έδρας τους για να συμμετέχουν στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα στον όμιλο του Απόλλωνα
Παρασκευή 20/3
- 19:00 Ντε Άκερ – Ματαρό
- 21:00 Απόλλων – Μόρναρ
Σάββατο 21/3
- 18:30 Μόρναρ – Ματαρό
- 20:30 Απόλλων – Ντε Άκερ
Κυριακή 22/3
- 09:30 Μόρναρ – Ντε Άκερ
- 11:30 Απόλλων – Ματαρό
To πρόγραμμα στον όμιλο του Πανιώνιου
Παρασκευή 20/3
- 18:00 Ποζίλιπο-Χόνβεντ
- 20:00 Πανιώνιος - Τενερίφε Ετσέιντε
Σάββατο 21/3
- 18:00 Ποζίλιπο-Πανιώνιος
- 20:00 Τενερίφε Ετσέιντε - Χόνβεντ
Κυριακή 22/3
- 11:30 Τενερίφε Ετσέιντε-Ποζίλιπο
- 13:30 Πανιώνιος-Χόνβεντ
