Γλυφάδα: Γνώρισε βαριά ήττα από την Τεράσα για το Champions League
H Γλυφάδα γνώρισε βαριά ήττα από την ισπανική Τεράσα με 19-8, στο εναρκτήριο παιχνίδι του Α' προκριματικού ομίλου του Champions League, που φιλοξενεί h ελληνική ομάδα στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».
Η ισπανική ομάδα κυριάρχησε από την αρχή, προηγήθηκε 4-0, ο ΑΝΟΓ μείωσε σε 5-3, όμως με σερί 6-0 η Τεράσα ξέφυγε με 11-3, φθάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 19-8.
Το Σάββατο (27/9, 12:15) η Τεράσα θα παίξει με την ουγγρική Έγκερ και ο όμιλος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (28/9, 10:00) με τον αγώνα της Γλυφάδας με την Έγκερ.
Οι δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης προκρίνονται στη φάση των ομίλων του Champions League, η 3η της βαθμολογίας θα συνεχίσει στο Euro Cup
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 2-6, 3-7,
Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Κολοβού.
Τεράσα (Χαβιέ Πέρεθ): Νίκολσον 1, Σιουδάδ 2, Μάνσο 2, Πρατς 1, Τεν Μπρόεκ 1, Πένα Καράσκο 1, Ζέγκεντι 5, Φερνάντεζ 1, Κασάδο 5.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.