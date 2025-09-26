Γλυφάδα: Γνώρισε βαριά ήττα από την Τεράσα για το Champions League

Δημήτρης Ντζάνης
O τεχνικός της Γλυφάδας, Αργύρης Θεοδωρόπουλος

Η Γλυφάδα ηττήθηκε από την Τεράσα με 19-8 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα στον Α' προκριματικό όμιλο στο Champions League γυναικών.

H Γλυφάδα γνώρισε βαριά ήττα από την ισπανική Τεράσα με 19-8, στο εναρκτήριο παιχνίδι του Α' προκριματικού ομίλου του Champions League, που φιλοξενεί h ελληνική ομάδα στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».

Η ισπανική ομάδα κυριάρχησε από την αρχή, προηγήθηκε 4-0, ο ΑΝΟΓ μείωσε σε 5-3, όμως με σερί 6-0 η Τεράσα ξέφυγε με 11-3, φθάνοντας με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 19-8.

Το Σάββατο (27/9, 12:15) η Τεράσα θα παίξει με την ουγγρική Έγκερ και ο όμιλος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (28/9, 10:00) με τον αγώνα της Γλυφάδας με την Έγκερ.

Οι δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης προκρίνονται στη φάση των ομίλων του Champions League, η 3η της βαθμολογίας θα συνεχίσει στο Euro Cup

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 2-6, 3-7,

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου 1, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Μουστάκα, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Κολοβού.

Τεράσα (Χαβιέ Πέρεθ): Νίκολσον 1, Σιουδάδ 2, Μάνσο 2, Πρατς 1, Τεν Μπρόεκ 1, Πένα Καράσκο 1, Ζέγκεντι 5, Φερνάντεζ 1, Κασάδο 5.

@Photo credits: INTIME, Νίκος Βήχος
     

