Ο Άλιμος και η Γλυφάδα μπαίνουν στα προκριματικά του Champions League

Ο Άλιμος και η Γλυφάδα αρχίζουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις από τους προκριματικούς ομίλους του Champions League.

Mετά τους άνδρες και τη Βουλιαγμένη σειρά παίρνουν οι γυναίκες για τη συμμετοχή τους στους προκριματικούς στο Champions League, με τον Άλιμο και τη Γλυφάδα να ανοίγουν την αγωνιστικής τους περίοδο.

Ο Άλιμος θα πάρει μέρος στον Β' Όμιλο των προκριματικών στο Βερολίνο, την Παρασκευή (26/9, 20:00) θα αντιμετωπίσει τη γηπεδούχο Σπαντάου Βερολίνου και το Σάββατο (27/9, 20:00) θα παίξει με τη Λιλ.

Η Γλυφάδα θα φιλοξενήσει τον Α' Όμιλο, την Παρασκευή (27/9, 19:45) θα αντιμετωπίσει την ισπανική Τεράσα και την Κυριακή (28/9, 10:00) την ουγγρική Έγκερ.

Αυτό το τριήμερο θα γίνουν τέσσερις προκριματικοί όμιλοι των τριών ομάδων, οι δύο πρώτες θα συνεχίσουν στους τέσσερις ομίλους της φάσης των «16», όπου ήδη βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη.

Ο Άλιμος αν προκριθεί από την 1η θέση θα συνεχίσει στον όμιλο της Βουλιαγμένης και ως 2ος στον όμιλο του Ολυμπιακού.

Η Γλυφάδα, αντίστοιχα, αν προκριθεί από τη 1η θέση θα πάει στον Δ' Όμιλο και από τη 2η θέση στον Β' Όμιλο. Οι ομάδες που θα πάρουν την 3η θέση, θα συνεχίσουν στο Euro Cup.

Να σημειωθεί πως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία αποφάσισε όπως ο Δ' όμιλος των προκριματικών να γίνει στο Ντουναουιβάρος της Ουγγαρίας, καθώς καμία από τις τρεις συμμετέχουσες ομάδες, οι Ματαρό, Τριέστε και Ραπάλο θέλησαν να αναλάβουν τη διοργάνωσή του.



Οι όμιλοι της προκριματικής φάσης

Α΄ Όμιλος Γλυφάδα

Τεράσα (Ισπανία)

Γλυφάδα (Ελλάδα)

Έγκερ (Ουγγαρία)

Β΄ Όμιλος Βερολίνο

Άλιμος (Ελλάδα)

Λιλ (Γαλλία)

Σπαντάου (Γερμανία)

Γ΄ Όμιλος Ντουναουιβάρος

Ντουναουιβάρος (Ουγγαρία)

Ντε Τσάαν (Ολλανδία

Νανσί (Γαλλία)

Δ' Όμιλος Ντουναουιβάρος

Ματαρό (Ισπανία)

Τριέστε (Ιταλία)

Ραπάλο (Ιταλία)

Οι όμιλοι στη φάση των «16»

Α' Όμιλος

2ος Β΄ Ομίλου

Ουίπεστ (Ουγγαρία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

1ος Γ΄ Ομίλου

Β' Όμιλος

Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία)

2ος Α' Ομίλου

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

1ος Δ΄ Ομίλου

Γ' Όμιλος

1ος Β΄ Ομίλου

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

2ος Δ΄ Ομίλου

Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Δ΄ Όμιλος