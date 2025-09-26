Μια παλιά γνώριμη η Μπάρμπαρα Μπούικα ήταν αυτή που χάρισε τη νίκη στη Σπαντάου Βερολίνου επί του Αλίμου με 13-12 για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Άλιμος γνώρισε την ήττα από τη Σπαντάου με 13-12 στον αγώνα που άνοιξε τον Β' Όμιλο των προκριματικών του Champions League γυναικών στο Βερολίνο.

Η 39χρονη Μπάρμπαρα Μπούικα, που ήρθε στη χώρα μας για τον Ολυμπιακό το 2013, ήταν αυτή που ολοκλήρωσε την ανατροπή από τη γερμανική ομάδα στο 4ο οκτάλεπτο, με τη φουνταριστή από την Ουγγαρία να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ τρία δευτερόλεπτα πριν από τέλος.

Ο Άλιμος προηγήθηκε 5-1, μεγάλωσε τη διαφορά στο 8-3 στα μέσα της β' περιόδου, όμως στη συνέχεια η εικόνα του αγώνα άλλαξε.

Η Σπαντάου ισοφάρισε σε 8-8, με τις ομάδες να μπαίνουν από την ίδια αφετηρία (9-9) στην 4η περίδο.

Οι Πάτρα και Χαλδαίου έκαναν το 11-9 για τον Άλιμο, 4:34 πριν από το τέλος, η Σπαντάου προσπέρασε 12-11 (1:38), η Πάτρα ισοφάρισε 12-12 (00:19), όμως ο αγώνας δεν πήγε στα πέναλτι, με την Μπούικα να κάνει το τελικό 13-12.

Ο Άλιμος ολοκληρώνει τους αγώνες του το Σάββατο (27/9, 20:00) κόντρα στη Λιλ κι θέλει τη νίκη για να διεκδικήσει μια από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στη φάση των ομίλων.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 3-3, 4-1, 4-3.

Σπαντάου (Μάρκο Σταμ): Ρίεκ 1, Ίρα Ντέικε 2, Μίλιτσιτς 3, Γκέσα Ντέικε 3, ΜακΝτόναλντ 1, Μπούικα 3.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 1, Χαλαδαίου 4, Κανελλοπούλου, Πάτρα 3, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσφελντ 2, Μανή, Βελέντζα, Λέκου.