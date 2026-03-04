Με άνετες νίκες προχώρησαν ο Άλιμος και ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος και ο Άλιμος δεν είχαν προβλήματα απέναντι στον ΝΟ Πατρών και τη ΝΕ Πατρών, στα δύο τελευταία παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών.

Ο Άλιμος και ο Πανιώνιος συνέχισαν με άνετες νίκες απέναντι στις πατραϊκές ομάδες, στα παιχνίδια που έκλεισαν τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Water Polo League Γυναικών.

Η ομάδα του Αλίμου νίκησε εκτός έδρας τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 18-11 και ο Πανιώνιος τον ΝΟ Πατρών στη Νέα Σμύρνη με 19-8.

Τα στοιχεία των αγώνων

Πανιώνιος - ΝΟΠ 19-8

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΝΕΠ - Άλιμος 11-18

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 2-5, 4-4, 2-4.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

H βαθμολογία

(16η αγωνιστική)