A1 Πόλο Γυναικών: Με άνετες νίκες προχώρησαν ο Άλιμος και ο Πανιώνιος
Ο Άλιμος και ο Πανιώνιος συνέχισαν με άνετες νίκες απέναντι στις πατραϊκές ομάδες, στα παιχνίδια που έκλεισαν τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Water Polo League Γυναικών.
Η ομάδα του Αλίμου νίκησε εκτός έδρας τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 18-11 και ο Πανιώνιος τον ΝΟ Πατρών στη Νέα Σμύρνη με 19-8.
Τα στοιχεία των αγώνων
- Πανιώνιος - ΝΟΠ 19-8
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΝΕΠ - Άλιμος 11-18
Τα οκτάλεπτα: 3-5, 2-5, 4-4, 2-4.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
H βαθμολογία
(16η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 48
- 2.Βουλιαγμένη 42
- 3.Εθνικός 33
- 4.Άλιμος 31
- 5.ΠΑΟΚ 30
- 6.Γλυφάδα 28
- 7.Πανιώνιος 27
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 9
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
