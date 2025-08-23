H εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Σερβία, ηττήθηκε με 20-14 και απέναντι στην Ιταλία θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στην Οραντέα.

Η εθνική ομάδα εφήβων με κακή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα, γνώρισε την ήττα με 20-14 από τη Σερβία στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Οραντέα και το απόγευμα της Κυριακής (24/8, 19:00) απέναντι στην Ιταλία θα παίξει για το χάλκινο μετάλλιο.

Με την Ιταλία, που στο δικό της ημιτελικό ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 10-6, η Ελλάδα είχε συναντηθεί και στη φάση των ομίλων, γνωρίζοντας την ήττα με 14-9.

Ο ημιτελικός με τη Σερβία τελείωσε ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο, ήταν το διάστημα που οι Σέρβοι κυριάρχησαν απόλυτα.

Διαβασμένοι στην άμυνα, πέτυχαν γκολ στην κόντρα, από τα δύο μέτρα, την ίδια στιγμή που η εθνική ομάδα δεν εκμεταλλευόταν τον παίκτη παραπάνω και σχεδόν όλο το επιθετικό παιχνίδι είχε εστιαστεί στους Χατζή και Αγγελόπουλο.

Η Σερβία στο τετράλεπτο προηγήθηκε 4-0, ξέφυγε με 7-2 κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 10-4. Στο 2ο μισό τα γκολ ήρθαν από την Ελλάδα, όμως τα αμυντικά προβλήματα συνεχίστηκαν, με τη Σερβία να κλείνει το 3ο οκτάλεπτο στο 15-9 και χωρίς να απειληθεί έφθασε στο 20-14.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-5, 5-5, 5-5.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 4, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 8, Λεβαντής 1, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Σερβία (Μίλος Σάκοβιτς): Κοσάνοβιτς, Βογίνοβιτς, Νέσκοβιτς 2, Μπρομπνιάκοβιτς 1, Βάσιτς 1, Ζέλιτς 3, Κανέπα 2, Πάπιτς, Γιακόβλγιεβιτς, Λάζιτς 4, Τσόνκιτς 4, Μιτσάνοβιτς 1, Γκόσιτς, Μιλασίνοβιτς 2.