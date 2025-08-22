Η εθνική ομάδα πόλο εφήβων είχε την τελευταία λέξη απέναντι στην Κροατία κι επικρατώντας με 17-16 πέρασε στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στην Οραντέα.

Η εθνική ομάδα θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση της Ουγγαρίας με τη Σερβία, για τον ημιτελικό, που θα γίνει το Σάββατο (23/8, 20:30).

Απέναντι στο συγκρότημα που προπονεί ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Χρβόγιε Κόλιανιν, η εθνική ομάδα βρέθηκε να κυνηγά την Κροατία στο 2ο ημίχρονο, είχε όμως την τελευταία λέξη, με τον Παναγιώτη Μαραγκουδάκη να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ (17-16) στο 1:29 πριν από το τέλος και τον Δημήτρη Μπερδέ, στο αποκορύφωμα της παρουσίας του, με τη 16η απόκρουσή του, να διατηρεί την πρόκριση στα 2,4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Στο πρώτο οκτάλεπτο η Κροατία προηγήθηκε με 4-2, όμως οι Σάρρος και Μπιτσάκος έφεραν τον προημιτελικό στην ισοπαλία (4-4). Τα γκολ συνεχίστηκαν να διαδέχονται το ένα το άλλο και στο 2ο οκτάλεπτο. Με δύο στη σειρά γκολ από τους Πατσιλινάκο και Τζανακάκη η εθνική ομάδα προσπέρασε με 6-5, με τον Χατζή να διατηρεί το «γαλανόλευκο» προβάδισμα με 7-6 και 8-7 και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 8-8.

Η εθνική ομάδα βρέθηκε να κυνηγά στο 3ο οκτάλεπτο. Ο Χατζής ισοφάρισε σε 10-10 και οι Πατσιλινάκος και Αγγελόπουλος, σκοράροντας στον παίκτη παραπάνω, έκαναν το 11-11 (3:24) και 12-12 (2:10). Ο Ζουζούνης με έξυπνη εκτέλεση από τα δεξιά ισοφάρισε εκ νέου σε 13-13, πριν οι ομάδες μπουν στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Το ίδιο σκηνικό και στην αρχή της τελευταίας περιόδου, με τον Χατζή να ισοφαρίζει σε 14-14 (6:27) και τον Μπιτσάκο σε 15-15 (4:51) . Ο Ηλίας Αγγελόπουλος έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από το 2ο οκτάλεπτο με 16-15, όμως ο Γιέρκοβιτς με το 7ο δικό του γκολ, ισοφάρισε σε 16-16.

Όμως ήρθε η απάντηση από την περιφέρεια με τον Μαραγκουδάκη για το 17-16 (1:29), με την Κροατία να έχει την τελευταία επίθεση στα 20'' πριν από το τέλος και τον Δημήτρη Μπερδέ να γίνεται ο ήρωας της τελευταίας στιγμής.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 5-5, 4-4, 3-4.

Kροατία (Χρβόγιε Κόλιανιν): Ντράγκας 1, Γιέρκοβιτς 7, Σούσιτς 1, Ντούγμιτς 2, Ετέροβιτς 1, Τόντσινιτς 3, Κούλας 1.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 1, Λεβαντής, Λαμπάτος, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης 1, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Η συνέχεια στο τουρνουά

Οι προημιτελικοί

16:00 Μαυροβούνιο-Γαλλία 21-11

17:30 Κροατία-Ελλάδα 16-17

19:00 Ουγγαρία-Σερβία

20:30 Ιταλία-Ισπανία

Οι ημιτελικοί

Σάββατο (23/8)