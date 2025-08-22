Η εθνική ομάδα εφήβων απέναντι στη Σερβία θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στην Οραντέα

Η Σερβία θα είναι η αντίπαλος για την εθνική ομάδα στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Στο δικό της προημιτελικό η Σερβία νίκησε την Ουγγαρία με 14-13 και θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (23/8, 20:30) για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/8).

Νωρίτερα η εθνική ομάδα η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει τη δική της πρόκριση, επικρατώντας επί της Κροατίας με 17-16. Στους άλλους προημιτελικούς η Ιταλία νίκησε την Ισπανία με 11-6 και το Μαυροβούνιο τη Γαλλία με 21-11.



Αποτελέσματα και συνέχεια

Παρασκευή (22/8)

Προημιτελικοί

Μαυροβούνιο-Γαλλία 21-11

Κροατία-Ελλάδα 16-17

Ουγγαρία-Σερβία 13-14

Ιταλία-Ισπανία 11-6

Σάββατο (23/8)

Ημιτελικοί

19:00 Μαυροβούνιο - Ιταλία

20:30 Ελλάδα - Σερβία

Κυριακή (24/8)