Ευρωπαϊκό Πόλο Εφήβων: Η Ελλάδα κόντρα στη Σερβία για μια θέση στον τελικό
Η Σερβία θα είναι η αντίπαλος για την εθνική ομάδα στα ημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στην Οραντέα της Ρουμανίας.
Στο δικό της προημιτελικό η Σερβία νίκησε την Ουγγαρία με 14-13 και θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (23/8, 20:30) για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/8).
Νωρίτερα η εθνική ομάδα η Ελλάδα είχε εξασφαλίσει τη δική της πρόκριση, επικρατώντας επί της Κροατίας με 17-16. Στους άλλους προημιτελικούς η Ιταλία νίκησε την Ισπανία με 11-6 και το Μαυροβούνιο τη Γαλλία με 21-11.
Αποτελέσματα και συνέχεια
Παρασκευή (22/8)
Προημιτελικοί
- Μαυροβούνιο-Γαλλία 21-11
- Κροατία-Ελλάδα 16-17
- Ουγγαρία-Σερβία 13-14
- Ιταλία-Ισπανία 11-6
Σάββατο (23/8)
Ημιτελικοί
- 19:00 Μαυροβούνιο - Ιταλία
- 20:30 Ελλάδα - Σερβία
Κυριακή (24/8)
- 18:00 Μικρός τελικός
- 19:30 Μεγάλος τελικός
