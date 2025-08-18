Πρεμιέρα με ήττα η εθνική πόλο στο ευρωπαϊκό εφήβων στην Οραντέα

Ευρωπαϊκό πόλο εφήβων: Πρεμιέρα με ήττα η Ελλάδα από την Ιταλία στην Οραντέα
Η εθνική ομάδα εφήβων γνώρισε την ήττα από την Ιταλία με 14-9 στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στην Οραντέα της Ρουμανίας.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν κατάφερε να απειλήσει την ιταλική ομάδα, που έχει για προπονητή τον 42χρονο Κρίστιαν Πρεσιούτι.
Ο Δημήτρης Χατζής άνοιξε το σκορ, όμως η Ιταλία ξέφυγε με 5-1 και έκλεισε το 2ο οκτάλεπτο με το υπέρ της 8-3. Διατήρησε διαφορά πέντε γκολ στο 3ο οκτάλεπτο, ο Χατζής με δύο γκολ μείωσε σε 11-8, στα 6:10 πριν από το τέλος, όμως δεν υπήρχε συνέχεια με την Ιταλία να φθάνει στο τελικό 14-9.
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-4, 4-3, 2-3
Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 2, Σάρρος 1, Μαραγκουδάκης, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζιανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.
Ιταλία (Κρίστιαν Πρεσιούτι): Κιανέζε 4, Κοστάντζο 2, Ντι Κοράτο 2, Ολίβι 2, Τρέζα 2, Μαφέι 1, Μιράλντι 1.
Η εθνική ομάδα την Τρίτη (19/8, 20:30) θα παίξει με την Ουγγαρία, ενώ η 2η αγωνιστική στον Α' Όμιλο θα ανοίξει με το παιχνίδι της Ιταλίας με την Ολλανδία. Από τον όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά.
