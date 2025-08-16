Νέα επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση σε επίπεδο γυναικών, με την εθνική ομάδα να νικά την Ιταλία με 10-7 και να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, στην πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας.

Η εθνική ομάδα νέων γυναικών δεν θα φύγει με άδεια χέρια από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 και την πόλη Σαλβαδόρ της Βραζιλίας, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε την Ιταλία με 10-7 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Οι διεθνείς παίκτριες στόχευαν στην παρουσία τους στον τελικό, όμως τα σχέδια χάλασαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/8) στον ημιτελικό με την Ισπανία, εκεί όπου η Ελλάδα έχασε το πλεονέκτημα των πέντε γκολ (6-1), γνωρίζοντας την ήττα με 11-9.

Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο κρίθηκε με ένα ξέσπασμα στον 3ο οκτάλεπτο. Στο πρώτο ημίχρονο η Ιταλία έφερε στα μέτρα της το παιχνίδι, όμως η ανωτερότητα της Ελλάδας φάνηκε ξεκάθαρα στο 3ο οκτάλεπτο.

Με σερί 4-0 πήρε την πρωτοπορία με 7-4 και με νέα τρία αναπάντητα γκολ το σκορ έγινε 10-5 στην πρώτη επίθεση της 4ης περιόδου, με την Ιταλία απλά να μειώνει στο τελικό 10-7.



Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-2, 1-6, 2-1.

Ιταλία (Μαουρίτσιο Μιράρκι): Σεζένα, Μπιάνκο, Ντι Μαρία 2, Μπιάνκι, Μπατσέλε, Ντε Μαρκ 1, Ρόστα, Κασάρα 1, Πάπι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 1, Τσελόνα, Μινούτο 1, Μπόβο.

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Κωνσταντοπούλου, Κρασσά 2, Κοβάτσεβιτς, Φουράκη 1, Δρακωτού, Πιοβάν, Κλαψιανού, Κουρέτα 2, Τριχά 1, Τζωρτζακάκη, Καραμπέτσου 2, Κυριακοπούλου, Σαλταμανίκα 2, Γραικού.



