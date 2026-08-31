Ακόμα ένα γκολ από τον Βαγγέλη Παυλίδη στη νέα σεζόν, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τη Μπενφίκα στο 40΄απέναντι στην Εστορίλ.

Πιστός στο ραντεβού του με τα δίχτυα ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα για 11η φορά φέτος για τη Μπενφίκα στον αγώνα επί της Εστορίλ και πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα στο 40΄. Σε εκείνο το σημείο ο Έλληνας επιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού γύρισε με πλάτη, εκτέλεσε στη γωνία για το 1-0 των Αετών. Γκολ υπ΄αριθμόν 11 στη σεζόν για τον Παυλίδη, ενώ δεν έχει μπει καν ο Σεπτέμβριος...