Παυλίδης: Ξανά σκόρερ για τη Μπενφίκα κόντρα στην Εστορίλ
Πιστός στο ραντεβού του με τα δίχτυα ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα για 11η φορά φέτος για τη Μπενφίκα στον αγώνα επί της Εστορίλ και πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα στο 40΄. Σε εκείνο το σημείο ο Έλληνας επιθετικός υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι αφού γύρισε με πλάτη, εκτέλεσε στη γωνία για το 1-0 των Αετών. Γκολ υπ΄αριθμόν 11 στη σεζόν για τον Παυλίδη, ενώ δεν έχει μπει καν ο Σεπτέμβριος...
🚨 Vangelis Pavlidis breaks the door— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 31, 2026
🇵🇹 Benfica 1-0 Estorilpic.twitter.com/9MHGENeUdv
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