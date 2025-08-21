Ευρωπαϊκό Πόλο Εφήβων: Με άνεση την Πολωνία, με Κροατία η εθνική ομάδα στα προημιτελικά
Η εθνική ομάδα εφήβων νίκησε με άνεση την Πολωνία με 21-12 και πέρασε στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα κι εκεί απέναντι στην Κροατία την Παρασκευή (22/8, 17:30) θα παίξει για την είσοδο στα ημιτελικά.
Απέναντι στην Πολωνία η εθνική ομάδα προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 4-0 κι έκλεσε το ημίχρονο στο 8-4. Στο δεύτερο μισό η διαφορά άνοιξε, φθάνοντας στο 13-7, για να έρθει το τελικό 21-12.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-2, 5-3, 8-5
Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 1, Λεβάντης 1, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 2.
Οι προημιτελικοί
- 16:00 Μαυροβούνιο-Γαλλία
- 17:30 Κροατία-Ελλάδα
- 19:00 Ουγγαρία-Σερβία
- 20:30 Ιταλία-Ισπανία
