Η Ελλάδα νίκησε την Πολωνία με 21-12 και κόντρα στην Κροατία θα παίξει για μια θέση στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κροατία.

Η εθνική ομάδα εφήβων νίκησε με άνεση την Πολωνία με 21-12 και πέρασε στα προημιτελικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα κι εκεί απέναντι στην Κροατία την Παρασκευή (22/8, 17:30) θα παίξει για την είσοδο στα ημιτελικά.

Απέναντι στην Πολωνία η εθνική ομάδα προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 4-0 κι έκλεσε το ημίχρονο στο 8-4. Στο δεύτερο μισό η διαφορά άνοιξε, φθάνοντας στο 13-7, για να έρθει το τελικό 21-12.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-2, 5-3, 8-5

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 1, Λεβάντης 1, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος 1, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 2.

Οι προημιτελικοί