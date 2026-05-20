Η XDS Astana είναι έτοιμη να φέρει στο δυναμικό της τον Νικηφόρο Αρβανίτου, και να τον δοκιμάσει, με τον 23χρονο αναβάτη να έχει την ευκαιρία να δουλέψει δίπλα στον Βασίλη Αναστόπουλο.

Ο Νικηφόρος Αρβανίτου όχι απλά προοδεύει, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα στην καριέρα του, να βρεθεί σε μια ομάδα World Tour, δηλαδή στην κορυφαία κατηγορία της επαγγελματικής ποδηλασίας.

Η XDS Astana είναι έτοιμη να προσθέσει στο δυναμικό της από την 1η Αυγούστου, έστω και ως ασκούμενο, τον 23χρονο αναβάτη και να του δώσει τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις δυνάμεις του.

Στην ομάδα από το Καζακστάν, που παίρνει μέρος στον Γύρο Ιταλίας, επικεφαλής στο team για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών είναι ο Βασίλης Αναστόπουλος, επομένως ο Αρβανίτου θα έχει πολλά να μάθει δίπλα του.

Ο Νικηφόρος Αρβανίτου, μέλος της United Shipping, που ανήκει στην κατηγορία Continental, αγωνίστηκε στον ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 με την ουγγρική ομάδα. μετρώντας εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα στο 2026: Ήταν 6ος στη βαθμολογία πόντων και 55ος στη γενική κατάταξη, με μια 2η θέση στο 2ο ετάπ και μια 3η στο 5ο και τελευταίο.

Μέσα στο 2026 μετρά τέσσερις νίκες, με πιο σημαντική τον Μάρτιο στη Ρόδο, καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά την πρωτιά στο International Cycling Events in Rhodes. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Αρβανίτου έτρεξε με τη United Shipping, στον Γύρο Ουγγαρίας.

Η XDS Astana στον εξελισσόμενο Giro d' Italia είδε τον Ουρουγουανό, Τόμας Σίλβα να πετυχαίνει μια ιστορική νίκη στο 2ο ετάπ επι βουλγαρικού εδάφους, ενώ ο Ιταλός, Κρίστιαν Σκαρόνι βρίσκεται στη 13η θέση της γενικής κατάταξης.