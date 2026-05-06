Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas, 2026, με το 1ο ετάπ του Γύρου, μήκους 171,6 χλμ. να ολοκληρώνεται το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) στο Αγρίνιο,

Mετά την παρουσίαση στη Λίμνη Παμβώτιδα των 120 κορυφαίων αθλητών από τις 20 ομάδες που μετέχουν στον ΔΕΗ Tour of Hellas, o διεθνής ποδηλατικός αγώνας που βάζει την Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας, ξεκινά το ταξίδι του από την Πλατεία Μαβίλη των Ιωαννίνων και αφού θα διασχίσει την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Αττική, θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος.

Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, από τις 10:30 έως τις 11:40 γίνεται η παρουσίαση των ομάδων και η υπογραφή αθλητών, στην Πλατεία Μαβίλη, ενώ στις 11:50 θα δοθεί η εκκίνηση, με τη διεξαγωγή και Mini Side Event (10:00-12:00).

Το 1ο ετάπ θα καλύψει απόσταση 171,6 χλμ. και με υψομετρικά 988 μ., θα φτάσει στις 15.30 στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου όπου η πόλη θα υποδεχθεί τους ποδηλάτες και θα αποθεώσει τους νικητές. Στις 16:15 ο τερματισμός του ετάπ συνδέεται με το Ride the Beat, με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα να ανεβαίνει στη σκηνή.

Πόλο έλξης για τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες θα αποτελέσει και το ΔΕΗ Fan Zone, στην Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00) με πολλά happening, βόλτες με ποδήλατα και εκπλήσεις για μικρούς και μεγάλους.



Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος

• Χλμ. 0: Λεωφόρος Δωδώνης (Επίσημη Εκκίνηση)

• Χλμ. 16,35: Δωδώνη (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας)

• Χλμ. 73: Άρτα (1ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 115,5: Αμφιλοχία (2ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 145,3: Λίμνη Στράτου (Avance Sprint)

• Χλμ. 171,6: Αγρίνιο (Τερματισμός)

Στοιχεία για τη διαδρομή

Ακολουθώντας μια διαδρομή ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και κάτω από τα κοντινά ασβεστολιθικά βουνά, η πρώτη ευκαιρία για τους διεκδικητές των ορεινών ετάπ εμφανίζεται νωρίς, με μια ανάβαση κατηγορίας 3 στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Βρίσκεται κοντά στην πόλη των Ιωαννίνων και είναι γνωστή ως το αρχαιότερο ελληνικό μαντείο. Ο χώρος διαθέτει ένα καλοδιατηρημένο αρχαίο θέατρο, το οποίο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και συχνά αποκαλούνταν «η πόλη του Πύρρου», σε μια περιοχή που ο Αριστοτέλης θεωρούσε ως την κοιτίδα των Ελλήνων. Πρόκειται για μια σύντομη αλλά απότομη ανάβαση που θα δοκιμάσει τα πόδια του πελοτόν, πριν εισέλθουν στα κύρια ορεινά περάσματα μετά από 28 χλμ.

Ο ελικοειδής δρόμος και οι απότομες, δυναμικές αναβάσεις δίνουν μια αληθινή γεύση της πραγματικής Ελλάδας, καθώς τα νερά των βουνών τρέχουν δίπλα στο δρόμο. Καθώς οι αναβάτες φτάνουν στο σημείο των 50 χλμ., οι θεατές μπορούν να εξερευνήσουν το κοντινό Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης. Στην εποχή του, το αρχαίο υδραγωγείο ήταν ένα μηχανικό κατόρθωμα μήκους 50 χλμ., χτισμένο τον 1ο/2ο αιώνα μ.Χ. για να μεταφέρει νερό από τον ποταμό Λούρο στην πόλη της Νικόπολης στην Ήπειρο.

Πριν από τον τερματισμό, ωστόσο, το πελοτόν έχει ακόμα μερικά χιλιόμετρα να καλύψει. Ο αγώνας διασχίζει αυτά τα αρχαία τοπία που γειτνιάζουν με τα μεγαλοπρεπή νερά του Αμβρακικού Κόλπου, πριν οι αναβάτες και οι ομάδες κατευθυνθούν στις πλούσιες πεδιάδες της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες περιβάλλονται από βραχώδη βουνά που στέκονται σαν φρουροί πάνω από την πόλη του Αγρινίου.

Οι σπρίντερ έχουν δύο ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους: στο σημείο των 73 χλμ., καθώς ο αγώνας περνά από την πόλη της Άρτας, γνωστή για το μεσαιωνικό της γεφύρι πάνω από τον ποταμό Άραχθο, καθώς και για τους αρχαιολογικούς της χώρους από την εποχή του Πύρρου της Ηπείρου και το καλοδιατηρημένο κάστρο του 13ου αιώνα. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο σπριντ ακολουθεί στην Αμφιλοχία, στο σημείο των 115,5 χλμ.

Το Αγρίνιο, είναι η μεγαλύτερη πόλη σε αυτό το μέρος της Ελλάδας και αποτελεί ένα κράμα αρχαίου και σύγχρονου στοιχείου, με ακμάζουσα οικονομική και πολιτιστική ταυτότητα. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η αρχαία πόλη του Αγρινίου – ο προκάτοχος του σημερινού τερματισμού – χτίστηκε από τον βασιλιά Άγριο, γιο του Πορθέα, γύρω στο 1600–1100 π.Χ., καθιστώντας την μια αξιόλογη προσθήκη σε αυτόν τον εξαιρετικά ιστορικό αγώνα της UCI Europe Tour. Ο κοντινός Ναός του Στρατίου Διός αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη, αφού το πελοτόν περάσει και ολοκληρώσει το σπριντ προς την επιτυχία στο Αγρίνιο.

Ζωντανά από την ΕΡΤ ο αγώνας

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού και βάζοντας μοναδικές εικόνες μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Παράλληλες δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά

Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές με ενεργή συμμετοχή, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

Οι διαδρομές του φετινού Γύρου

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα. Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα – Αγρίνιο

171,6χλμ – 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι – Λάρισα

157,5χλμ – 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος – Λαμία

207,3χλμ – 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη – Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ – 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς – Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ – 1.381μ. συνολικής ανηφόρας

