Τα Ιωάννινα άνοιξαν με μεγάλη γιορτή τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Με εικόνες γιορτής, πλήθος κόσμου και φόντο τη λίμνη των Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση των ομάδων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης διεθνούς ετήσιας αθλητικής διοργάνωσης της χώρας.

Σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ και με διεθνή προβολή σε 26 τηλεοπτικά δίκτυα σε 5 ηπείρους, παρουσιάστηκαν οι 20 ομάδες και οι 120 αθλητές που θα πάρουν θέση στην εκκίνηση του Γύρου, αύριο, Τετάρτη 6 Μαΐου, από τα Ιωάννινα.

Σε μια βραδιά που έφερε την πόλη στο επίκεντρο της διεθνούς ποδηλασίας, η εκδήλωση κορυφώθηκε με τη συναυλία της Ανδρομάχης, στο πλαίσιο του προγράμματος Ride the Beat, μετατρέποντας την παρουσίαση των ομάδων σε μια ανοιχτή γιορτή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, αγώνας κατηγορίας UCI 2.1 ενταγμένος στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, διοργανώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού και θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, διασχίζοντας πέντε Περιφέρειες, 44 Δήμους και 108 πόλεις και χωριά, σε μια συνολική διαδρομή 863,8 χιλιομέτρων.

Η φετινή διοργάνωση αναβαθμίζεται αγωνιστικά και επικοινωνιακά, με τη συμμετοχή 6 UCI ProTeams, 12 Continental ομάδων και των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου, ενώ θα μεταδοθεί καθημερινά από την ΕΡΤ2 Sports και το ERTFLIX.

Παύλος Παπαδόπουλος: «Ο Γύρος είναι ένας ζωντανός αγώνας μέσα στις πόλεις, στα βουνά, στις πλατείες και δίπλα στους ανθρώπους»

Ο Πρόεδρος της Cycling Greece, Παύλος Παπαδόπουλος, καλωσόρισε τις ομάδες και τους αθλητές, υπογραμμίζοντας ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι απλώς ένας ποδηλατικός αγώνας, αλλά μια διοργάνωση που συνδέει τον αθλητισμό με τις τοπικές κοινωνίες.

«Ο Γύρος Ελλάδας είναι ένας ζωντανός αγώνας, στον δρόμο, μέσα στις πόλεις, στα βουνά, στις πλατείες και δίπλα στους ανθρώπους. Είναι ο αγώνας των αθλητών, των ομάδων και των πληρωμάτων τους. Είναι όμως και ο αγώνας των τοπικών κοινωνιών, των εθελοντών, των παιδιών που θα δουν από κοντά το ποδήλατο και των ανθρώπων που δουλεύουν μήνες για να περάσει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια αυτή η μεγάλη διαδρομή», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι η διοργάνωση επιστρέφει κάθε χρόνο πιο ώριμη, πιο δυνατή και πιο εξωστρεφής, με στόχο να αναδείξει την Ελλάδα μέσα από τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα και την εικόνα των πόλεων που υποδέχονται τον Γύρο.

Γιάννης Βρούτσης: «Η κυβέρνηση στηρίζει μια διοργάνωση με διεθνή εμβέλεια, κοινωνικό αποτύπωμα και ισχυρή προβολή για την Ελλάδα»

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογράμμισε τη σημασία του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ως μιας διοργάνωσης που ξεπερνά τα όρια ενός μεγάλου διεθνούς ποδηλατικού αγώνα και εξελίσσεται σε θεσμό με αθλητικό, κοινωνικό, τουριστικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση στηρίζει σταθερά τον Γύρο, καθώς αποτελεί ένα σύγχρονο παράδειγμα διοργάνωσης που συνδέει τον υψηλού επιπέδου αθλητισμό με την εξωστρέφεια της χώρας, την προβολή των Περιφερειών και των Δήμων, τη βιώσιμη κινητικότητα και την καλλιέργεια αθλητικής κουλτούρας στη νέα γενιά.

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι πλέον μια διοργάνωση με διεθνή αναγνώριση και ουσιαστικό αποτύπωμα για τη χώρα. Φέρνει στην Ελλάδα 20 ομάδες, 120 αθλητές, κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες και ανθρώπους της διεθνούς ποδηλασίας, ενώ ταυτόχρονα ταξιδεύει την εικόνα της πατρίδας μας σε όλο τον κόσμο μέσα από την τηλεοπτική και ψηφιακή του προβολή», σημείωσε ο κ. Βρούτσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις παράλληλες δράσεις της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι ο Γύρος δεν απευθύνεται μόνο στους αθλητές και στους φιλάθλους, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, στα σχολεία και στους νέους ανθρώπους.

«Μέσα από τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις που συνοδεύουν τον αγώνα, χιλιάδες μαθητές έρχονται σε επαφή με το ποδήλατο, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη μετακίνηση και τις αξίες του αθλητισμού. Αυτό είναι για εμάς εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο θέαμα και επίδοση. Είναι παιδεία, συμμετοχή, υγεία, σεβασμός και τρόπος ζωής», ανέφερε.

Ο Υπουργός Αθλητισμού στάθηκε επίσης στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία μιας τόσο σύνθετης διοργάνωσης απαιτεί συντονισμό, επαγγελματισμό και κοινή προσπάθεια.

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas διασχίζει πόλεις, χωριά, βουνά και Περιφέρειες. Δεν διεξάγεται σε ένα κλειστό στάδιο, αλλά στον ανοιχτό δρόμο, μέσα στην πραγματική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό και η διοργάνωσή του απαιτεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ελληνική Αστυνομία, τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για την ασφάλεια και την αξιοπιστία του αγώνα», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Βρούτσης ευχαρίστησε τα Ιωάννινα για τη φιλοξενία της επίσημης παρουσίασης των ομάδων και της εκκίνησης του Γύρου, σημειώνοντας ότι η πόλη δίνει τον καλύτερο τόνο για την έναρξη μιας διοργάνωσης που κάθε χρόνο μεγαλώνει, δυναμώνει και κερδίζει τη θέση της στον διεθνή ποδηλατικό χάρτη.

«Από τα Ιωάννινα ξεκινά μια μεγάλη διαδρομή για την ποδηλασία, για τις τοπικές κοινωνίες και για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Θέλουμε ο Γύρος να συνεχίσει να μεγαλώνει, να εμπνέει τα παιδιά, να κινητοποιεί τους πολίτες και να αποδεικνύει ότι η χώρα μας μπορεί να διοργανώνει με συνέπεια, ασφάλεια και υψηλές προδιαγραφές διεθνή αθλητικά γεγονότα», κατέληξε.

Θωμάς Μπέγκας: «Τα Ιωάννινα στέλνουν μήνυμα ότι ο αθλητισμός, η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να πορεύονται μαζί»

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, καλωσόρισε τις ομάδες, τους αθλητές και τους ανθρώπους της διεθνούς ποδηλασίας στην πόλη, τονίζοντας ότι η φιλοξενία της εκκίνησης του ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τα Ιωάννινα.

«Η σημερινή παρουσίαση των ομάδων σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας μεγάλης γιορτής, που ενώνει χώρες, πολιτισμούς και ανθρώπους μέσα από τις αξίες του αθλητισμού: την προσπάθεια, την επιμονή, την πειθαρχία και τον σεβασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπέγκας υπογράμμισε ότι για τον Δήμο Ιωαννιτών η φιλοξενία του Γύρου έχει και έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς συνδέεται με το όραμα για μια πιο βιώσιμη, ανθρώπινη και λειτουργική πόλη.

«Επενδύουμε στη βιώσιμη κινητικότητα, ενθαρρύνουμε τη χρήση του ποδηλάτου και στηρίζουμε τον αθλητισμό βάσης, γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα όλων», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι τα Ιωάννινα, ως πόλη που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, στέλνουν μέσα από τη διοργάνωση ένα ισχυρό μήνυμα: «Η ανάπτυξη, ο αθλητισμός και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν — και πρέπει — να πορεύονται μαζί».

Η ΔΕΗ σταθερά δίπλα στον Γύρο

Εκ μέρους της ΔΕΗ, η Έλενα Χριστοπούλου, Sponsorships & Partnerships Director, αναφέρθηκε στη σταθερή στήριξη της εταιρείας στον θεσμό και στη σύνδεση του ποδηλάτου με τη βιώσιμη μετακίνηση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, για την παρουσίαση των ομάδων του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Λίγες μόλις ώρες πριν την εκκίνηση ενός αγώνα, που κάθε χρόνο γίνεται καλύτερος.

Ως ΔΕΗ, η παρουσία μας εδώ δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στηρίζουμε ενεργά τον ΔΕΗ Tour of Hellas, γιατί βλέπουμε σε αυτόν κάτι που ξεπερνά τον ίδιο τον αγώνα, μια διοργάνωση που συνδέει τον αθλητισμό με τη σύγχρονη αντίληψη για τη μετακίνηση και τη βιωσιμότητα, και τους ανθρώπους που αγαπούν το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του.

Και αν το σκεφτεί κανείς, το ποδήλατο συμβολίζει ακριβώς αυτό: έναν πιο «καθαρό», πιο βιώσιμο και πιο ανθρώπινο τρόπο, για να μετακινούμαστε στις πόλεις μας.

Και αυτό, είναι κάτι που συνδέεται άμεσα με τη δική μας κατεύθυνση.

Τα τελευταία χρόνια ΔΕΗ αλλάζει, και, ως ένας Powertech Όμιλος, που φέρνει την ενέργεια και την τεχνολογία πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών, εξελίσσεται διαρκώς και επενδύει σε πρωτοβουλίες, που προάγουν έναν πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο ζωής.

H διαδρομή του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θα ξεκινήσει από τα Ιωάννινα, για να ολοκληρωθεί στο Σύνταγμα, θα είναι απαιτητική, θα αναδείξει τις ομορφιές της χώρας μας, και σίγουρα θα εμπνεύσει.

Και ταυτόχρονα, θα αποδείξει ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού αθλητικού επιπέδου.

Όμως, αυτό που κάνει τον ΔΕΗ Tour of Hellas ακόμη πιο ξεχωριστό είναι ότι φέρνει κοντά αθλητές, θεατές και τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας παλμό σε κάθε σημείο της διαδρομής.

Και ίσως αυτό, τελικά, να είναι το πιο σημαντικό αποτύπωμα του αγώνα.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους αθλητές, τους διοργανωτές και κυρίως τους εθελοντές και τις εθελόντριες που ξεπερνούν τον εαυτό τους και κάνουν αυτή τη διοργάνωση πραγματικότητα.

Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, και είμαι σίγουρη ότι θα απολαύσουμε έναν συναρπαστικό και, κυρίως, ασφαλή αγώνα.

Βασίλης Διαμαντόπουλος: «Ο Γύρος δίνει ώθηση στην ελληνική ποδηλασία»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλης Διαμαντόπουλος, στάθηκε στη σημασία του ΔΕΗ Tour of Hellas για την ανάπτυξη της ποδηλασίας στη χώρα.

Τόνισε ότι η διοργάνωση δίνει πολύτιμη ώθηση στο άθλημα, δημιουργεί πρότυπα για τα νέα παιδιά, προσφέρει αγωνιστικές εικόνες υψηλού επιπέδου και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή ποδηλατικό χάρτη.

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Η διοργάνωση άνοιξε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, στα Ιωάννινα, με την επίσημη παρουσίαση των ομάδων στην Πλατεία Μαβίλη, στις 17:30, και τη συναυλία της Ανδρομάχης. Από τις 10:00 έως τις 17:00 λειτούργησε στην Πλατεία Μαβίλη και το DEI Fan Zone, δίνοντας από νωρίς τον παλμό της μεγάλης γιορτής.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου διεξάγεται το 1ο ετάπ, από τα Ιωάννινα προς το Αγρίνιο, συνολικής απόστασης 171,6 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:50 από την Πλατεία Μαβίλη, ενώ ο τερματισμός στο Αγρίνιο αναμένεται περίπου μεταξύ 15:46 και 16:08. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στις 16:15 και θα ακολουθήσει, στις 16:45, η συναυλία της Αλεξάνδρας Μπουνάτσα. Το DEI Fan Zone στο Αγρίνιο θα λειτουργήσει στην Κεντρική Πλατεία από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου ακολουθεί το 2ο ετάπ, από το Καρπενήσι προς τη Λάρισα, απόστασης 157,5 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από το Καρπενήσι στις 12:40, με τον τερματισμό στη Λάρισα να αναμένεται περίπου μεταξύ 16:18 και 16:39. Οι απονομές έχουν προγραμματιστεί για τις 16:45 και στις 17:15 θα ακολουθήσει η συναυλία της Ευαγγελίας. Το DEI Fan Zone στη Λάρισα θα λειτουργήσει στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα από τις 10:00 έως τις 16:30.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα διεξαχθεί το 3ο ετάπ, από τον Βόλο προς τη Λαμία, συνολικής απόστασης 207 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από τον Βόλο στις 10:30, ενώ ο τερματισμός στη Λαμία αναμένεται περίπου μεταξύ 16:15 και 16:51. Οι απονομές θα γίνουν στις 16:45 και στις 17:15 θα ακολουθήσει η συναυλία της Ανδρομάχης. Το DEI Fan Zone στη Λαμία θα λειτουργήσει στο Εκθεσιακό Κέντρο Λαμίας από τις 10:00 έως τις 17:30.

Το Σάββατο 9 Μαΐου ο Γύρος συνεχίζεται με το 4ο ετάπ, από την Αταλάντη προς την Πάρνηθα, απόστασης 180,9 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από την Αταλάντη στις 11:25 και ο τερματισμός στην Πάρνηθα αναμένεται περίπου μεταξύ 15:49 και 16:16. Οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στις 16:30 και στις 16:50 θα ακολουθήσει DJ set με τη Μαρία Φραγκάκη. Το DEI Fan Zone θα λειτουργήσει στην Πάρνηθα, στην περιοχή Regency – Τελεφερίκ, από τις 10:30 έως τις 17:00. Στην Πάρνηθα θα πραγματοποιηθεί και η ειδική ανάβαση Mont Parnes, με τη συμμετοχή 500 ερασιτεχνών ποδηλατών, σε συνεργασία της Cycling Greece με την Ermis Cycling Team, συνδέοντας τον επαγγελματικό αγώνα με τη συμμετοχή του κοινού.

Την Κυριακή 10 Μαΐου ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 θα ολοκληρωθεί με το 5ο ετάπ, από τον Πειραιά προς την Αθήνα και το Σύνταγμα, συνολικής απόστασης 146,5 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από το Πασαλιμάνι στις 10:30 και ο τερματισμός στο Σύνταγμα αναμένεται περίπου μεταξύ 13:52 και 14:11. Οι τελικές απονομές θα πραγματοποιηθούν στις 14:30 και στις 15:00 θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τους Stavento, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία και Kira May Cry, καθώς και DJ set με τον Νίκο Μάρκογλου και τη Μαρία Φραγκάκη. Το DEI Fan Zone στο Σύνταγμα θα λειτουργήσει από τις 10:30 έως τις 15:30.

Ο Γύρος θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, με τον τερματισμό στο Σύνταγμα, τις τελικές απονομές των νικητών και μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για το κοινό.