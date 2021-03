«Η τελευταία νορμάλ φωτογραφία»: Το twitter θυμάται τη ζωή προ κορονοϊού (pics)

Ολοένα και περισσότερο απομακρύνονται από τις μνήμες μας και την καθημερινότητά μας οι εικόνες με φίλους αγκαλιά να χαζολογάνε όλοι μαζί, οι βόλτες χωρίς μάσκες και το να μπορείς να κινηθείς ελεύθερα και με ασφάλεια παντού.

Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη βρίσκονται σε lockdown και μάλιστα με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από τότε που ο Μπόρις Τζόνσον «έκλεισε» για πρώτη φορά την Αγγλία, στο twitter δημιουργήθηκε το hashtag «lastnormalphoto», δηλαδή, «η τελευταία κανονική φωτογραφία».

Τι σημαίνει το «κανονική»; Πολύ απλά η ζωή έτσι ακριβώς όπως ήταν. Χωρίς μάσκες και με τους φίλους παρέα.

Για ρίξτε μια ματιά από την τελευταία νορμάλ φωτογραφία που πόσταραν οι φίλοι του twitter και θυμηθείτε τη δική σας. Γιατί όχι... ανεβάστε την κιόλας!

End of Feb 20 Just bought this sofa in the sale ..... which I have now spent the last year nearly permanently sat on #lastnormalphoto pic.twitter.com/uTognyQQyu — Sue (@Sueba63) March 22, 2021

Eating food with people I love, by the sea. #lastnormalphoto pic.twitter.com/1ETcbykxHV — FozCornwall (@CornwallFoz) March 22, 2021

#lastnormalphoto @bbcsoutheast This was London a year ago today. I was in the city taking pictures for my art GCSE. pic.twitter.com/z9th4Evcfk — Oliver (@Oliver25610847) March 22, 2021

Watching the 2020 Cheltenham Gold Cup in the Bodega (The oldest pub in Newcastle) #LastNormalPhoto pic.twitter.com/8SxaZnnHZP — Paul (@Purely_Paul) March 23, 2021

#lastnormalphoto 10 March 2020: sitting in a box at the Royal Albert Hall watching my son and other schoolchildren from across Camden performing in the borough's bi-annual Music Festival. pic.twitter.com/2srIXkBe8r — Emma Jolly (@emmajolly) March 22, 2021

#lastnormalphoto Out at The Record Factory in Glasgow for my boyfriends birthday on 14/03/20. Note the people dancing on the dance floor and the poster for live music. We suspected that it might all get closed and debated not going but I’m so glad we did. pic.twitter.com/67hyJc4uW2 — Jenna Smith (@jennastarshaped) March 22, 2021

I dunno how normal my #lastnormalphoto is when there's some random man none of us know in it pic.twitter.com/nCOxWpJlcW — Thomas Marchant (@hippopothomasj) March 23, 2021

#lastnormalphoto a shopping mall, 14th March. No masks. Getting my eyebrows done. Still not had them done since. pic.twitter.com/j76648bqAY — Gillian McAllister (@GillianMAuthor) March 23, 2021

