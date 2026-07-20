Δονήθηκε η Ισπανία στο γκολ του Φεράν Τόρες: Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι

Το καθοριστικό γκολ του Φεράν Τόρες απέναντι στην Αργεντινή προκάλεσε πραγματικές σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από σεισμογράφους σε ολόκληρη την Ισπανία.

106ο λεπτό του αγώνα. Η Ισπανία πολιορκεί αδιάκοπα την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ 2026. Μετά από αρκετές επεμβάσεις του Εμιλιάνο Μαρτίνες, η πάσα του Νίκο Ουίλιαμς στον Φεράν Τόρες αξιοποιήθηκε από τον παίκτη της Μπαρτσελόνα, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα.

Το τέρμα αυτό χάρισε στην Ισπανία το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Τη στιγμή που η μπάλα βρήκε τα δίχτυα, ολόκληρη η χώρα δονήθηκε από ενθουσιασμό, όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά.

Fans in Madrid react to the goal from Spain in The World Cup pic.twitter.com/O8GiAcF3cB — Acyn (@Acyn) July 19, 2026

Καταγραφή από το σεισμολογικό δίκτυο

Το δίκτυο σεισμογράφων σε όλη την Ισπανία εντόπισε τις δονήσεις που προκλήθηκαν από το ξέσπασμα χαράς των φιλάθλων. Στοιχεία από το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο, το Γεωλογικό και Χαρτογραφικό Ινστιτούτο της Καταλονίας και το Εκπαιδευτικό Σεισμικό Δίκτυο του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών της Βαρκελώνης, τα οποία επεξεργάστηκε ο ερευνητής Τζόρντι Ντίαθ, έδειξαν αιχμές σε πόλεις όπως η Αλχεθίρας, το Αλκόι, το Κάντιθ, η Γρανάδα, η Έλδα, η Ουέλβα, η Γκρανολιέρς, η Βαρκελώνη και η Λέιδα.

Εκτός από τη στιγμή του γκολ, οι σεισμογράφοι κατέγραψαν δύο ακόμη αιχμές: μία όταν ακυρώθηκε λίγο αργότερα ένα δεύτερο γκολ του Φεράν Τόρες και μία στο τελικό σφύριγμα της λήξης, όπου παρατηρήθηκαν οι πιο παρατεταμένες δονήσεις.

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