Νέο μακελειό στις ΗΠΑ: 10 νεκροί από επίθεση σε σούπερ μάρκετ (vids)

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, βρήκαν τον θάνατο χθες το απόγευμα μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία των θυμάτων, πέραν αυτών του αστυνομικού, του Έρικ Τάλι, 51 ετών, που ήταν «ο πρώτος που έφθασε» στο σούπερ μάρκετ King Soopers, όπου οι αρχές ειδοποιήθηκαν πως κάποιος είχε αρχίσει να ρίχνει χθες περί τις 15:00 (τοπική ώρα).

«Τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα», ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, η Μέρις Χέρολντ, εξαίροντας τον «ηρωισμό» του εκλιπόντος.

HAPPENING NOW: Procession for Boulder police officer killed in Colorado grocery store shooting. Authorities said at a press conference that “multiple” people were killed and a person of interest is in custody. https://t.co/Wlv0hSVmZT https://t.co/z5vx0Xm4vM — ABC News (@ABC) March 23, 2021

«Το Μπόλντερ υπέστη ένα φρικιαστικό και απαίσιο μακελειό σήμερα» (χθες Δευτέρα), είπε στο πλάι της ο εισαγγελέας της κομητείας, ο Μάικλ Ντόχερτι.

Ο ύποπτος, αφού τραυματίστηκε στη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας, που ανέπτυξε ισχυρή δύναμη στο κατάστημα, έχει συλληφθεί, διευκρίνισε ο εισαγγελέας. Ο κ. Ντόχερτι υποσχέθηκε «δικαιοσύνη» για όλα τα θύματα, «ανθρώπους που ζούσαν τη ζωή τους, έκαναν τα ψώνια τους, και το νήμα των ζωών τους κόπηκε τραγικά από τον οπλοφόρο».

Πλάνα που μεταδόθηκαν απευθείας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας στο σούπερ μάρκετ King Soopers εικονίζουν ένα πρόσωπο, λευκό άνδρα που φοράει μόνο ένα μποξεράκι, να απομακρύνεται, φρουρούμενος από αστυνομικούς, από το κατάστημα. Ο άνδρας, με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, μοιάζει να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο ένα πόδι, διακρίνονται κηλίδες αίματος.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του υπόπτου, δεν έχει διατυπώσει καμία εκτίμηση για τα κίνητρά του, ούτε έχει διευκρινίσει τι τον ώθησε να ανοίξει πυρ χθες στο σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ήταν εφοδιασμένος με τουφέκι εφόδου AR-15, όπλο πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ, που έχει χρησιμοποιηθεί κι από άλλους δράστες μαζικών δολοφονιών στο παρελθόν.

Η έρευνα αναγγέλλεται μακρά και περίπλοκη και η συγκέντρωση καταθέσεων στον τόπο όπου διαπράχθηκε το μακελειό αναμένεται να διαρκέσει μέρες.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για το περιστατικό, ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Τζεν Ψάκι.

Αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου μέσα σε «μερικά λεπτά μόλις» αφότου οι αρχές ειδοποιήθηκαν ότι κάποιος είχε ανοίξει πυρ στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ και «πολύ γρήγορα» μπήκαν στο κατάστημα, όπου είχε οχυρωθεί, εξήγησε νωρίτερα ο Κέρι Γιαμαγκούτσι, αξιωματικός της αστυνομίας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH — Reuters (@Reuters) March 22, 2021

Σε βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές βλέπει κανείς τουλάχιστον τρία πτώματα να κείτονται στο έδαφος μέσα και γύρω από το κτίριο, ενώ ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις.

«Αποφύγετε την περιοχή», είχε απαιτήσει, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, η αστυνομία του Μπόλντερ νωρίτερα μέσω Twitter, διευκρινίζοντας πως η κατάσταση ήταν ακόμα ρευστή.

Δεκάδες μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης, ανάμεσά τους μέλη μονάδων επέμβασης με βαρύ οπλισμό, περικύκλωσαν το σούπερ μάρκετ περίπου μισή ώρα μετά τους πρώτους πυροβολισμούς.

Διέθεταν τεθωρακισμένα οχήματα, που πήραν θέση στην είσοδο, σύμφωνα με πλάνα που αναμετέδιδε απευθείας αυτόπτης μάρτυρας.

Περίπου έξι αστυνομικοί με τουφέκια εφόδου ανέβηκαν στην ταράτσα του καταστήματος με τη βοήθεια οχήματος του πυροσβεστικού σώματος, που άνοιξε τη μεγάλη σκάλα του.

Ορισμένοι πελάτες που είχαν κρυφτεί μέσα στο σούπερ μάρκετ τόνισαν πως η ζωή τους σώθηκε χάρη στους αστυνομικούς που εισέβαλαν στο κατάστημα από την ταράτσα.

Τα mass shootings του είδους – σε σχολεία, σε εμπορικά κέντρα, σε χώρους λατρείας – αποτελούν αέναα επαναλαμβανόμενη τραγωδία στις ΗΠΑ, όπου η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται ανίσχυρη να σταματήσει τους σκοτωμούς.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αξίωσε το αμερικανικό Κογκρέσο να αναλάβει δράση «τώρα» για να περιοριστεί η διακίνηση όπλων στις ΗΠΑ, τρία χρόνια μετά το μακελειό σε λύκειο της Πάρκλαντ (Φλόριντα), όπου έχασαν τη ζωή τους 17 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

«Αυτή η Γερουσία οφείλει να καταρτίσει νομοθεσία για να συμβάλλει να σταματήσει η επιδημία της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων, και θα το κάνει», διαβεβαίωσε χθες βράδυ μέσω Twitter ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στο σώμα, ο Τσακ Σούμερ.

Επρόκειτο για το δεύτερο μακελειό μέσα σε μια βδομάδα, μετά τις επιθέσεις σε κέντρα μασάζ και σπα με οκτώ θύματα, ανάμεσά τους έξι γυναίκες ασιατικής καταγωγής, στην Ατλάντα (Τζόρτζια). Για τις δολοφονίες αυτές κατηγορείται λευκός άνδρας 21 ετών.