Η Πτώση της Γκοντόλιν: «Βουτιά» στον υπέροχο κόσμο του Τόλκιν

χουν περάσει 20 χρόνια από το Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από τις 6 συνολικά ταινίες που έκανε ο Πίτερ Τζάκσον για τη μυθολογία του Τόλκιν, γαλουχήθηκαν γενιές και γενιές φανατικών αυτών των ιστοριών.

Εννοείται πως πριν τις ταινίες υπήρχαν αυτοί που είχαν ξεψαχνίσει τα βιβλία του Τόλκιν και εννοείται πως μετά τις ταινίες μυήθηκαν απείρως περισσότεροι σε αυτά, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφορές και που ο Κρίστοφερ Τόλκιν, γιος του Τζέιμς Ρ. Ρ. Τόλκιν, διαφωνούσε αρκετά με τις επιλογές του Τζάκσον.

Ταυτόχρονα, εδώ και καιρό έχουμε την παραγωγή της σειράς που θα μας μεταφέρει στη Μέση Γη, αλλά μια εποχή πίσω σε σχέση με τα γεγονότα του Lord of the Rings που αποτέλεσαν το κλείσιμο της Τρίτης Εποχής.

Όλα αυτά κάνουν ακόμα πιο «υποχρεωτική» την ανάγνωση του τελευταίου βιβλίου του Τόλκιν που μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Κέδρος που φέρνουν τα βιβλία του στην Ελλάδα.

Ο λόγος για την Πτώση της Γκοντόλιν, ένα βιβλίο που δημιουργήθημε με συνδυασμό όλων των σημειώσεων που είχε αφήσει ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και στο οποίο διαβάζουμε τα όσα συνέβησαν σε αυτή τη θρυλική πόλη με διαφορετικές εστιάσεις και με διαρκείς προσθαφαιρέσεις ως προς την αρχική εκδοχή της ιστορίας.

Ένα βιβλίο με αληθοφανείς περιγραφές επικών μαχών

Είναι περιττό να ειπωθεί πως κι αυτή η ιστορία, που αναφέρεται σε μικρότερη έκταση στο Σιλμαρίλιον, θα μπορούσε να προκαλέσει τόνους ενθουσιασμού αν γινόταν ταινία και θα μπορούσε να προσφέρει με πιο κατανοητό τρόπο όλες τις πληροφορίες που εντοπίζονται στο βιβλίο σχετικά με τη γενεαλογία των Θεών υπό του Έρου Ιλούβαταρ, με τη διαδρομή που ακολούθησαν οι τρεις φυλές Ξωτικών.

Ως προς την πτώση της θρυλικής Γκοντόλιν, αυτή η πόλη που φτιάχτηκε και καλύφθηκε με μαγεία από τα Ξωτικά Νολντόρι, έπεσε θύμα μιας προδοσίας, η οποία σμιλεύτηκε πάνω στην εμφάνιση του Τούορ, γιου του Χούορ, που έστειλε ο Θεός Ούλμο για να προειδοποιήσει τον βασιλιά Τούργκον για την επίθεση του Σκοτεινού Θεού Μέλκο και των δυνάμεων του που περιελάμβαναν δράκους και Μπάλρογκ.

Οι περιγραφές των τοπίων και των συμβόλων που φέρουν τα ξωτικά και η γεωγραφία της Δύσης, των τόπων πέρα από τη θάλασσα, πέρα από τη Μέση Γη, υφαίνουν μια εικόνα απείρως γοητευτική και ταξιδεύουν με κατατοπιστικό τρόπο τον αναγνώστη. Η κορωνίδα όλων των σκηνών είναι φυσικά η μάχη πριν την πτώση, όπου διαβάζουμε για σπουδαίους μαχητές που σκοτώνουν τεράστιους δράκους και Μπάλρογκ ή για τη συμβολή των Αετών στη σωτηρία των Νόλντορ.

Η Πτώση της Γκοντόλιν είναι μια από τις πρώτες ιστορίες των Αρχαίων Ημερών, μαζί με το Μπέρεν Και Λούθιεν και τα Παιδιά Του Χούριν, επομένως αξίζει πέρα ως πέρα να μπει στη βιβλιοθήκη σου.

