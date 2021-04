Μύλος με τα self tests: Οι φαρμακοποιοί περίμεναν ατομικές συσκευασίες και έλαβαν των 25 τεμαχίων (vids)

Παρουσιάστηκαν προβλήματα στις πρώτες παρτίδες των self tests καθώς έφτασαν «χύμα» στα φαρμακεία. Μια καταγγελία έκανε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο φαρμακοποιός Γιάννης Δαγρές, ο οποίος είπε ότι τα self test που παρέδωσαν οι φαρμακαποθήκες, δεν είναι self test, αλλά, rapid test και μάλιστα σε συσκευασίες των 25 τεμαχίων κι όχι ατομικές συσκευασίες.

«Για μένα έχει γίνει γκέλα και χοντρή γκέλα. Περιμέναμε kits αυτόνομα, αλλά βλέπουμε rapid test κι όχι self test. Μας έχουν δώσει συσκευασία με 25 kits. Κανονικά πρέπει να επιστραφούν αυτά. Θα τα δώσουμε ένα ένα, αν τα αφήσουν. Θα το κάνουμε αναγκαστικά, αλλά δεν είναι ασφαλές.

Περιμέναμε αυτόνομες συσκευασίες του ενός. Μας έφεραν rapid test αντιγόνου με την μπατονέτα. Συγκεκριμένα η φαρμακαποθήκη μας προμήθευσε με το Sars-cov-2 Rapid Antigen rapid test», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα πάντως, ήρθε η απάντηση του Υπουργείου Υγείας για το αλαλούμ με τα self tests. Πηγές απάντησαν πως «είναι self test, δεν υπάρχουν ακόμα σε ατομικές συσκευασίες» κι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

