Χάος στις ΗΠΑ: Η στιγμή του πυροβολισμού της γυναίκας μέσα στο Καπιτώλιο (vid)

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε πως ένας πολίτης φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο Καπιτώλιο, προσθέτοντας πως διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

Ο πυροβολισμός της γυναίκας μέσα στο Καπιτώλιο μεταδόθηκε αρχικά από το CNN, και συνέβη την στιγμή που οι υποστηρικτές που είχαν φτάσει μια ανάσα από την ολομέλεια. Στην συνέχεια βγήκαν τα όπλα αφού ο όχλος είχε άγριες διαθέσεις, με στόχο να τους απομακρύνουν.

Ωστόσο εδώ και λίγη ώρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου το βίντεο με τον πυροβολισμό.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021