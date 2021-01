Επεισόδια σημειώνονται στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ.

Κάποιοι από αυτούς έριξαν με κλωτσιές τα σιδερένια οδοφράγματα, πέρασαν πολλά επίπεδα ασφαλείας και έφτασαν έξω από το Καπιτώλιο από την πίσω πλευρά.

Κτίρια του Κογκρέσου εκκενώθηκαν από την αστυνομία.

Διαδηλωτές υπέρ του Τραμπ ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Όλα άρχισαν μετά την ομιλία του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με πολύ προκλητικό ύφος τα έβαλε με όλους και με όλα και υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει τον Μπάιντεν να κυβερνήσει.

They are storming DC! Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal #WashingtonDC pic.twitter.com/ZkJal7SM9g

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

«Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. «Θα σταματήσουμε την κλοπή», δήλωσε.

"Mike Pence, I hope you're gonna stand up for the good of our Constitution and for the good of our country. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you, I will tell you right now. I'm not hearing good stories." -- Trump pic.twitter.com/RyZZpxGrqZ

— Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021