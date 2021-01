Μια γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε μετά από πυροβολισμό στο Καπιτώλιο.

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές, αναφέρει ότι μία γυναίκα δέχθηκε σφαίρα στο στήθος.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Οι πηγές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

A woman is in critical condition after being shot in the chest on the Capitol grounds, according to two sources familiar with the matter https://t.co/4Gx8sReUCd — CNN Politics (@CNNPolitics) January 6, 2021

Το υπουργείο Αμυνας δεν έχει στείλει ακόμη την Εθνική Φρουρά

Ο Aaron C. Davis, ρεπόρτερ της «Washington Post», μεταδίδει ότι το υπουργείο Αμυνας αρνήθηκε αίτημα αξιωματούχων της Ουάσινγκτον να αναπτυχθεί η Εθνική Φρουρά στο Καπιτώλιο.

Από την πλευρά του, ο ανταποκριτής του NBC, Garrett Haake, αναφέρει, επικαλούμενο δύο πηγές, ότι η Πελόζι και η δήμαρχος της Ουάσινγκτον ζήτησαν από την Εθνική Φρουρά να σπεύσει στο Καπιτώλιο για να απομακρύνει τους ταραξίες. Μία από τις πηγές είπε ότι το υπουργείο Αμυνας δεν έχει εγκρίνει την αποστολή.