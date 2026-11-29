Ξεκίνησε η καταμέτρηση στην Ισπανία, με τα περισσότερα exit polls να δίνουν προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα και τη συμμετοχή να φτάνει το 78,26%.

Η Ισπανία πήγε σήμερα (29/11) στις κάλπες στις Γενικές Εκλογές και η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συμμετοχή ανήλθε στο 78,26%. Οι Ισπανοί εκλέγουν 350 βουλευτές στο Κογκρέσο, με την απόλυτη πλειοψηφία να βρίσκεται στις 176 έδρες.

Τι δείχνουν τα exit polls

Σύμφωνα με το exit poll της Sigma Dos για τη δημόσια τηλεόραση RTVE, το Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αναμένεται να συγκεντρώσει 32,2% και από 129 έως 134 έδρες. Το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ εκτιμάται στο 16,2%, με 44 έως 48 έδρες, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ εκτιμάται σε 119 έως 124 έδρες. Στο απερχόμενο κοινοβούλιο το PP έχει 137 έδρες.

Με βάση το ίδιο exit poll, ο συνδυασμός PP και Vox κινείται γύρω από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας των 176 εδρών, με ορισμένες έδρες να αμφισβητούνται μεταξύ των δύο κομμάτων.

Η εικόνα δεν είναι ενιαία. Η δημοσκόπηση της SocioMétrica στο κλείσιμο των κάλπων δίνει στο PP 33,1% και 137 έδρες, στο PSOE 28,8% και 115 έδρες και στο Vox 16,9% και 53 έδρες. Αντίθετα, η SW Demoscopia τοποθετεί πρώτο το PSOE, με 132 έως 138 έδρες.

Οι πρώτες προβολές από την καταμέτρηση

Στα πρώτα στάδια της καταμέτρησης, με περίπου 7% έως 8,5% των ψήφων καταμετρημένο, οι προβολές έδιναν στο PP περίπου 121 έδρες, στο PSOE 114 με 115 και στο Vox 50 με 51. Το PP και το Vox μαζί βρίσκονταν κάτω από το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας. Πρόκειται για πολύ πρόωρες εκτιμήσεις, που μπορεί να αλλάξουν σημαντικά καθώς προχωρά η καταμέτρηση.

Τι είχε συμβεί το 2023

Στις εκλογές του 2023, το PP είχε πάρει 137 έδρες, το PSOE 121, το Vox 33 και το Sumar 31, με το PP και το Vox να μένουν στις 170. Τότε τα exit polls είχαν υπερεκτιμήσει το PP: το GAD3 το είχε στις 150 έδρες, ενώ τελικά πήρε 137.

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