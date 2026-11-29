Δυτικοί στρατιωτικοί φοβούνται ότι η Ρωσία πλησιάζει να στείλει πυρηνικό όπλο στο διάστημα, με στόχο το δίκτυο δορυφόρων που στηρίζουν επικοινωνίες και πλοήγηση.

Η πιθανότητα να εκραγεί ένα πυρηνικό όπλο οπουδήποτε είναι εφιαλτική, και ένας από τους τρόπους να συμβεί αυτό δεν θα είχε ως στόχο το έδαφος, αλλά το Διάστημα.

Δυτικοί στρατιωτικοί ανησυχούν ότι η Ρωσία δεν απέχει πολύ από το να μπορεί να στείλει πυρηνική κεφαλή στο διάστημα, ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο.

Ο στόχος της Ρωσίας στο Διάστημα

Τα πυρηνικά όπλα συνεπάγονται όχι μόνο άμεση καταστροφή, αλλά και πλήρη κατάρρευση του πολιτισμού. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, στόχος δεν θα ήταν άνθρωποι στο έδαφος, αλλά το τεράστιο δίκτυο δορυφόρων που περιστρέφονται γύρω από τη Γη και στηρίζουν, μεταξύ άλλων, τις επικοινωνίες, την επιστημονική έρευνα και την πλοήγηση.

Μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καταστρέφοντας αδιακρίτως τους δορυφόρους και εκπέμποντας έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό που θα έκαιγε τα ηλεκτρονικά τους.

Ο dr. Στίβεν Μπλανκ, ανώτερος συνεργάτης του Foreign Policy Research Institute, ο οποίος έχει γράψει εκτενώς για τη ρωσική πυρηνική στρατηγική, δήλωσε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους: «Μια τέτοια έκρηξη θα έθετε εκτός λειτουργίας πολλούς, αν όχι όλους, τους δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEO), αλλά θα μπορούσε επίσης να διαταράξει το GPS και την καθημερινή χρήση ηλεκτρισμού για εκατομμύρια ανθρώπους».

Πόσο κοντά είναι η Ρωσία;

Για το αν η Ρωσία είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση, ο Μπλανκ είπε: «Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία είναι κοντά στο να διαθέτει πυρηνικό όπλο στο διάστημα, αν και κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα». Σημείωσε πάντως ότι η Μόσχα είναι «απίθανο να επιτεθεί πρώτη, εκτός αν επιτεθεί πρώτο το ΝΑΤΟ, ιδίως στα πυρηνικά του συστήματα. Μια τέτοια επίθεση θα πυροδοτούσε επίσης αντίστοιχες, αν όχι ισχυρότερες, στρατιωτικές αντιδράσεις εναντίον ρωσικών στόχων».

Υπάρχουν και εκτιμήσεις, όπως αυτή της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών BND, ότι το νέο όπλο θα μπορούσε να τεθεί σε ετοιμότητα σε μόλις δύο μήνες, αν και δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκεται πράγματι η Μόσχα. Το διάστημα είναι ένας τομέας που, όπως έχει αναφέρει, το ΝΑΤΟ επιδιώκει ενεργά να θωρακίσει απέναντι στη Ρωσία.

Τι θα άλλαζε στην καθημερινότητα

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας επίθεσης θα ήταν σοβαρές ζημιές στις υποδομές που βασίζονται σε δορυφόρους, τόσο για στρατιωτική όσο και για πολιτική χρήση. Η Σέλι Μπράνσγουικ, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της SB Global LLC, πρώην επικεφαλής λειτουργιών του Space Foundation και με 29 χρόνια εμπειρίας στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ με ειδίκευση στις προμήθειες διαστημικών συστημάτων, δήλωσε ότι «λαμβάνει στα σοβαρά» τις πληροφορίες.

«Ορισμένοι δορυφόροι θα μπορούσαν να τεθούν εκτός λειτουργίας αμέσως. Άλλοι θα μπορούσαν να υποστούν ζημιά με την πάροδο του χρόνου, καθώς διέρχονται από την παραμένουσα ακτινοβολία. Στη Γη, όποιος βασίζεται στο δορυφορικό ίντερνετ θα μπορούσε να παρατηρήσει πτώση της υπηρεσίας μόλις ο πάροχός του χάσει την κάλυψη. Άλλα προβλήματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν αργότερα, αν ο εξοπλισμός στο έδαφος χάσει το δορυφορικό σήμα χρονισμού και το εφεδρικό ρολόι του δεν μπορεί πλέον να τον κρατήσει συγχρονισμένο», ανέφερε.

Ανησυχία μόνο σε περίπτωση κλιμάκωσης

Παρά το χάος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια επίθεση, ο Μπλανκ εκτιμά ότι δεν αποτελεί άμεση ανησυχία, εφόσον δεν κλιμακωθεί η ένταση με τη Ρωσία: «Ειλικρινά δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για αυτή την απειλή, εκτός αν η Ρωσία κλιμακώσει σε σημείο όπου το ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεχθεί επίθεση με αυτόν τον τρόπο ή με άμεση βία».

Μια άλλη πηγή ανησυχίας για την ασφάλεια είναι οι επιθέσεις της «γκρίζας ζώνης», που στοχεύουν να διαταράξουν τις υποδομές μιας χώρας χωρίς όμως να φτάνουν σε ανοιχτή πράξη πολέμου. Θα μπορούσε να είναι μια κυβερνοεπίθεση στις δημόσιες συγκοινωνίες ή στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, με πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές και αναστάτωση.

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