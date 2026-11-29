Αίτηση ευρεσιτεχνίας της Google περιγράφει το «My Channel», ένα κανάλι με τεχνητή νοημοσύνη και βίντεο προσαρμοσμένα στον θεατή, με τον ίδιο πρωταγωνιστή.

Φαντάσου να αράζεις στον καναπέ, να ανοίγεις ένα τηλεοπτικό κανάλι με το όνομά σου και να αναγνωρίζεις τον πρωταγωνιστή. Το πρόσωπο είναι δικό σου. Η φωνή επίσης. Το πιο ακραίο; Δεν έχεις γυρίσει ποτέ καμία σκηνή.

Αυτό είναι ένα από τα ενδεχόμενα που περιγράφονται σε αίτηση ευρεσιτεχνίας της Google για μια ψυχαγωγική λειτουργία με την ονομασία My Channel. Θα χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργεί βίντεο προσαρμοσμένα σε κάθε θεατή, τοποθετώντας ενδεχομένως μια ψηφιακή εκδοχή του ίδιου του ανθρώπου που κρατά το τηλεχειριστήριο.

Πώς θα γινόσουν ο πρωταγωνιστής

Η αίτηση περιγράφει τη χρήση του ιστορικού παρακολούθησης, των προτιμήσεων σε είδη, των δημογραφικών στοιχείων και του πλαισίου της συσκευής για τη διαμόρφωση του περιεχομένου που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.

Στις εκδοχές όπου πρωταγωνιστεί ο θεατής, φωτογραφίες ή βίντεο θα μπορούσαν να αποτελέσουν το υλικό για ένα avatar. Αποθηκευμένα δεδομένα φωνής, που ενδεχομένως θα συλλέγονταν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με έναν βοηθό της τηλεόρασης, θα μπορούσαν να δώσουν συνθετικούς διαλόγους.

Η λειτουργία με το προσωπικό ομοίωμα είναι μία επιλογή μέσα στο ευρύτερο σύστημα. Το έγγραφο περιγράφει επίσης πιθανούς ελέγχους για το ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται. Για τον θεατή, η διάκριση θα είχε σημασία: το να πεις μια εντολή στο τηλεχειριστήριο και το να συναινέσεις να αναπαραχθεί η φωνή σου για έναν φανταστικό χαρακτήρα είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις.

Το δικό σου κανάλι θα έχει κι αυτό διαφημίσεις

Τα παραδείγματα της αίτησης δίνουν σαφέστερη εικόνα της εμπειρίας που προτείνεται. Μια διεπαφή με την ονομασία «John's Channel» προσφέρει μια αστυνομική κωμωδία, μια ρομαντική κωμωδία, μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα θρίλερ δράσης.

Ένα άλλο σενάριο αφορά έναν φίλο του κρίκετ που έχει δει highlights με έναν συγκεκριμένο παίκτη. Ένα βίντεο που θα δημιουργηθεί θα μπορούσε να τον τοποθετήσει στις κερκίδες να ενθαρρύνει την Ινδία ή να αλληλεπιδρά με τον παίκτη.

Η διαφήμιση αποτελεί επίσης μέρος του σχεδιασμού. Ένα στοιχείο που περιγράφεται ως «advertising stitcher» θα παρεμβάλλει διαφημίσεις στα προσαρμοσμένα βίντεο πριν από την παράδοσή τους. Το να είσαι ο πρωταγωνιστής, όπως φαίνεται, δεν θα σε απάλλασσε από τα διαφημιστικά σποτ.

Η αίτηση εντοπίστηκε από το Patentlyze, μέσο που παρακολουθεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και τη μοιράστηκε με το 404 Media. Ένα δείγμα εντολής προς την τεχνητή νοημοσύνη από την αίτηση, που παρατίθεται στο ρεπορτάζ του μέσου, ορίζει τον στόχο: «Δημιούργησε ένα προσαρμοσμένο βίντεο για έναν χρήστη, όπου ο χρήστης θα παίζει τον πρωταγωνιστή». Η Google δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του 404 Media για σχολιασμό όταν δημοσιεύτηκε το ρεπορτάζ του, στις 23 Νοεμβρίου.

Μια γνώριμη κινηματογραφική ιδέα, με άλλο κοινό

Η ιδέα παραπέμπει σε συγκρίσεις με το «The Truman Show», όπου ο χαρακτήρας του Τζιμ Κάρεϊ ανακαλύπτει ότι η ζωή του έχει γίνει τηλεοπτική ψυχαγωγία. Η πρόταση της Google φαντάζεται μια ατραξιόν που κάποιοι θεατές ίσως επέλεγαν οικειοθελώς: να βλέπουν τον εαυτό τους να πρωταγωνιστεί σε φανταστικές ιστορίες.

Αυτό θα μπορούσε να είναι αστείο, κολακευτικό ή άβολο. Το να βλέπεις το δικό σου πρόσωπο να εκφέρει μια δραματική εξομολόγηση ίσως μοιάζει πολύ διαφορετικό από το να τη βλέπεις να τη λέει ένας ηθοποιός.

Το αν κάποιος θα ζήσει αυτή την εμπειρία μέσω του My Channel παραμένει αβέβαιο. Οι εταιρείες καταθέτουν τακτικά αιτήσεις για ιδέες που δεν φτάνουν ποτέ στους καταναλωτές, και η συγκεκριμένη δεν συνεπάγεται καμία δέσμευση για λανσάρισμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία πρεμιέρας για ένα κανάλι με πρωταγωνιστή εσένα.

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