Η λεοπάρδαλη, η οποία είναι 19 ετών και ονομάζεται Παν Μπαομπάο, είναι η πιο διάσημη «κάτοικος» του ζωολογικού κήπου Panzhihua στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας

Μια αρσενική λεοπάρδαλη που έγινε viral λόγω του απίστευτου πάχους της, έλαβε τελικά την άδεια να... σταματήσει τη δίαιτά της — αφού οι φροντιστές του ζωολογικού κήπου όπου κρατείται αποφάσισαν ότι είναι πλέον πολύ μεγάλη σε ηλικία για να χάσει βάρος.

Η λεοπάρδαλη, η οποία είναι 19 ετών και ονομάζεται Παν Μπαομπάο, είναι η πιο διάσημη «κάτοικος» του ζωολογικού κήπου Panzhihua στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας.

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