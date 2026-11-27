Αγγλία: Φλαμίνγκο δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο και... επισκέφτηκε βενζινάδικο
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Σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπάλληλοι του πρατήριου καυσίμων εντόπισαν το φλαμίνγκο στις 20:20 (τοπική ώρα), και κάλεσαν τις τοπικές αρχές, αφού ανησύχησαν για την ευημερία του ζώου
Αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο... επισκέπτη βρέθηκαν υπάλληλοι σε ένα βενζινάδικο στην κομητεία Ντέβον της Αγγλίας, καθώς αντίκρισαν ένα φλαμίνγκο, το οποίο το είχε σκάσει από έναν κοντινό ζωολογικό κήπο.
Το άγριο πτηνό δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο του Paignton το βράδυ της Τρίτης, και περιπλανήθηκε στην γύρω περιοχή για περίπου 40 λεπτά.
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