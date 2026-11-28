Μια 31χρονη στη Γερμανία πήγε σε παιδική χαρά για να ξεσπάσει, αλλά κατέληξε με πρόστιμο 25 ευρώ επειδή καθόταν σε παγκάκι χωρίς να συνοδεύει παιδί.

Μια δύσκολη ημέρα, γεμάτη άγχος για τις σπουδές και τα οικονομικά της, είχε μια απρόσμενη κατάληξη για μια 31χρονη μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Γερμανία. Η γυναίκα, που αναφέρεται στα τοπικά δημοσιεύματα με το όνομα Hana, αποφάσισε να πάει σε ένα πάρκο στο Γκελζενκίρχεν, στις 25 Οκτωβρίου 2026, για να τηλεφωνήσει στη θεία της και να μοιραστεί μαζί της όσα την απασχολούσαν.

Επέλεξε ένα παγκάκι στον χώρο της παιδικής χαράς του Glückaufpark, καθώς, όπως εξήγησε, ήθελε να μείνει μόνη και να μην την παρατηρεί κανείς. Δεν είχε μαζί της κάποιο παιδί, κάτι που αποδείχθηκε αρκετό για να βρεθεί στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης περιπέτειας.

Το πρόστιμο στο πάρκο

Τρεις υπάλληλοι της δημοτικής υπηρεσίας τάξης και ελέγχου (KOD) την πλησίασαν και τη ρώτησαν αν τα παιδιά που έπαιζαν εκεί κοντά ήταν δικά της. Όταν απάντησε αρνητικά, της ζήτησαν τα στοιχεία της και της επέβαλαν πρόστιμο περίπου 25 ευρώ, καθώς βρισκόταν σε χώρο που προορίζεται για παιδιά και τους συνοδούς τους.

Την επόμενη ημέρα, στις 26 Οκτωβρίου, έλαβε και σχετική γραπτή ειδοποίηση. Η ίδια δεν έκρυψε την αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε, τονίζοντας ότι οι υπάλληλοι θα μπορούσαν αρχικά να τη ρωτήσουν αν ήταν καλά ή αν χρειαζόταν βοήθεια.

«Πού βρίσκεται η ανθρωπιά σε αυτό; Όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει, θα μπορούσες τουλάχιστον πρώτα να ρωτήσεις: “Είσαι καλά; Χρειάζεσαι βοήθεια;”», ανέφερε σε συνέντευξή της.

Ο κανονισμός και οι αντιδράσεις

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και μεταξύ κατοίκων της περιοχής. Κάποιοι χαρακτήρισαν υπερβολική την επιβολή προστίμου σε μια γυναίκα που ήθελε απλώς να ξεκουραστεί για λίγο. Μάλιστα, ένας κάτοικος υποστήριξε ότι χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο παγκάκι επί δεκαετίες χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ανάλογο πρόβλημα.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών στο δημοτικό συμβούλιο, Simon Nowack, υπερασπίστηκε τον κανονισμό, εξηγώντας ότι οι παιδικές χαρές προορίζονται για παιδιά και ότι η παραμονή ενηλίκων χωρίς τη συνοδεία παιδιών γενικά δεν επιτρέπεται.

Σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, άτομα άνω των 14 ετών που παραμένουν σε παιδικές χαρές μπορούν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, τα οποία φτάνουν έως περίπου 50 ευρώ. Ωστόσο, οι σχετικές πινακίδες στον συγκεκριμένο χώρο δεν ανέφεραν ξεκάθαρα το ηλικιακό όριο.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι μια απλή προφορική σύσταση θα ήταν αρκετή και ότι η υπερβολικά αυστηρή εφαρμογή των κανόνων δεν πρέπει να περιορίζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Hana, η οποία έχει συριακή καταγωγή, δεν αμφισβήτησε την ανάγκη ύπαρξης κανόνων για την προστασία των παιδιών. Επέμεινε, ωστόσο, ότι εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται. Όπως είπε, η ενημέρωση και η αποτροπή παραβάσεων είναι θεμιτές, αλλά η επιβολή κυρώσεων δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε μέσο συγκέντρωσης εσόδων.

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