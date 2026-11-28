Το Riquewihr, ένα παραμυθένιο χωριό της Αλσατίας που θυμίζει σκηνικό της Disney, προσελκύει έως δύο εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, ωστόσο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Ενα μικρό χωριό στη Γαλλία μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες παραμυθιού. Πολύχρωμα σπίτια με ξύλινο σκελετό, πλακόστρωτα σοκάκια, μεσαιωνικοί πύργοι και σιντριβάνια συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει κινηματογραφική παραγωγή της Disney. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το χωριό έχει συνδεθεί ακόμη και με την έμπνευση πίσω από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας».

Πρόκειται για το Riquewihr, έναν οικισμό στην περιοχή της Αλσατίας, στην ανατολική Γαλλία, ο οποίος προσελκύει από ένα έως δύο εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Η δημοτικότητά του κορυφώνεται τον Δεκέμβριο, όταν περίπου 450.000 τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή για τη χριστουγεννιάτικη αγορά και την εορταστική ατμόσφαιρα που θυμίζει καρτ ποστάλ.

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