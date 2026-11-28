Η δεύτερη απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου - Η κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου - Ο Ελληνικός Στρατός στη Βόρεια Ήπειρο - Βορειοηπειρώτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή - Ο Εθνικός Διχασμός και η ιταλική επέμβαση στην Ήπειρο.

Μια άγνωστη πτυχή του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος είναι τα γεγονότα του 1914-1916. Στην Αλβανία επικρατούσε χάος, που οδήγησε τελικά στην εκδίωξη στις 3/9/1914 του Γερμανού πρίγκιπα Wied που είχε διοριστεί βασιλιάς της χώρας από τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Τελείως αυθαίρετα, Πρόεδρος της χώρας η οποία σπαρασσόταν από εμφύλιες συγκρούσεις αυτοανακηρύχθηκε, με τη στήριξη φανατικών οπαδών του ο Esad Pasha Toptani (17/9/1914) που είχε καταφύγει προηγουμένως, στην Ιταλία.

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