1915-1916: Βορειοηπειρώτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η δεύτερη απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου - Η κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου - Ο Ελληνικός Στρατός στη Βόρεια Ήπειρο - Βορειοηπειρώτες βουλευτές στην Ελληνική Βουλή - Ο Εθνικός Διχασμός και η ιταλική επέμβαση στην Ήπειρο.
Μια άγνωστη πτυχή του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος είναι τα γεγονότα του 1914-1916. Στην Αλβανία επικρατούσε χάος, που οδήγησε τελικά στην εκδίωξη στις 3/9/1914 του Γερμανού πρίγκιπα Wied που είχε διοριστεί βασιλιάς της χώρας από τις Μεγάλες Δυνάμεις.
Τελείως αυθαίρετα, Πρόεδρος της χώρας η οποία σπαρασσόταν από εμφύλιες συγκρούσεις αυτοανακηρύχθηκε, με τη στήριξη φανατικών οπαδών του ο Esad Pasha Toptani (17/9/1914) που είχε καταφύγει προηγουμένως, στην Ιταλία.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Το 2013, Αυστραλοί ερευνητές ανέλυσαν φύλλα ευκαλύπτου και βρήκαν χρυσό από ένα κοίτασμα που βρίσκεται 30 μ. κάτω από τη γη
- Βόρεια Αγγλία: Πρωτοετής φοιτήτρια βρήκε ρωμαϊκό χρυσό κόσμημα 2.000 ετών στην πρώτη της ανασκαφή
- Τα εγκαταλελειμμένα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που «κρύβονται» μέσα στα δάση της Βραζιλίας: Το ένα έγινε μουσείο