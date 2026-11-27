Μια σειρά από αλλόκοτους σχηματισμούς στην επιφάνεια του Άρη προκαλεί εντύπωση, με τους επιστήμονες να εξηγούν πως δημιουργήθηκαν από φυσικές διεργασίες

Η επιφάνεια του Άρη μπορεί να θυμίζει μια άγονη έρημο, ωστόσο κρύβει εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Ηφαίστεια, νερό, πάγος και προσκρούσεις μετεωριτών έχουν διαμορφώσει το τοπίο του επί δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι άνεμοι εξακολουθούν να διαβρώνουν το έδαφός του, δημιουργώντας παράξενους σχηματισμούς που συχνά θυμίζουν γνώριμα αντικείμενα. Το φαινόμενο ονομάζεται παρειδωλία και εξηγεί γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναγνωρίζει πρόσωπα και σχήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περίφημο «Πρόσωπο στον Άρη», που φωτογραφήθηκε το 1976. Πρόσφατα, το ρόβερ Curiosity εντόπισε ακόμη ένα παράξενο εύρημα: πετρώματα με κρυστάλλους που μοιάζουν με πατατάκια.

Οι κρύσταλλοι και τα παράξενα ευρήματα του Curiosity

Η ανακάλυψη έγινε στο όρος Σαρπ, στον κρατήρα Gale, όπου το Curiosity πραγματοποιεί έρευνες από το 2012. Η περιοχή ονομάστηκε «Nazca» από την επιστημονική ομάδα, η οποία συνέλεξε δείγματα πετρωμάτων για ανάλυση. Με τη βοήθεια ειδικών οργάνων και λέιζερ, οι επιστήμονες εξετάζουν τη χημική σύσταση των κρυστάλλων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί από ποια υλικά αποτελούνται.

Δεν είναι, πάντως, το πρώτο παράξενο εύρημα του ρόβερ. Το 2022 είχε φωτογραφίσει έναν μικροσκοπικό σχηματισμό που έμοιαζε με λουλούδι, ενώ πιο πρόσφατα εντόπισε ένα δίκτυο ορυκτών σχηματισμών που θυμίζει ιστό αράχνης.

Πηγή: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Επιπλέον, ανακάλυψε πολυγωνικά μοτίβα που θυμίζουν κυψέλες, αλλά και πετρώματα με ασυνήθιστες κοιλότητες. Στον κρατήρα Jezero, το ρόβερ Perseverance εντόπισε το 2025 έναν σκουρόχρωμο βράχο με το παρατσούκλι «Skull Hill» (Λόφος του Κρανίου). Παρά την ομοιότητά του με κρανίο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανότατα πρόκειται για πυριγενές πέτρωμα και όχι για μετεωρίτη.

Η περίφημη «πόρτα» και οι αράχνες του Άρη

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά ευρήματα βρίσκεται και μια δομή που φωτογράφισε το Curiosity το 2022 στο όρος Σαρπ. Πολλοί θεώρησαν ότι έμοιαζε με πόρτα που οδηγεί σε κάποιο κρυφό εσωτερικό χώρο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια φυσική ρωγμή στο πέτρωμα, ύψους περίπου 30 εκατοστών και πλάτους 40 εκατοστών.

Άλλοι εντυπωσιακοί σχηματισμοί είναι οι λεγόμενες «αράχνες» του Άρη. Πρόκειται για σκοτεινά μοτίβα που εμφανίζονται κοντά στον νότιο πόλο κάθε άνοιξη, όταν ο πάγος διοξειδίου του άνθρακα μετατρέπεται σε αέριο και απελευθερώνει σκοτεινό υλικό στην επιφάνεια.

Πηγή: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Υπάρχει ακόμη και ένας σχηματισμός που θυμίζει το λογότυπο του Star Trek, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη στερεοποίηση λάβας γύρω από αμμόλοφους. Παρά την εξωπραγματική εμφάνισή τους, όλοι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν φυσική εξήγηση. Αντί για ίχνη εξωγήινης ζωής, αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για το πώς το νερό, ο άνεμος και ο χρόνος διαμόρφωσαν τον κόκκινο πλανήτη.

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