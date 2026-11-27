Από τηλεόραση με...γεύση μέχρι κουτάλι που αλατίζει το φαγητό, υπάρχουν συσκευές εκεί έξω που ξεπερνούν την φαντασία μας.

Κάθε χρόνο, στην έκθεση CES του Λας Βέγκας και στα εργαστήρια της Ιαπωνίας, γεννιούνται συσκευές που απαντούν σε ερωτήματα που κανείς δεν έθεσε. Θέλεις να γευτείς την εκπομπή μαγειρικής; Να σου φυσάει κάποιος τον καφέ; Να κουνιούνται αυτιά γάτας πάνω στο κεφάλι σου ανάλογα με τη διάθεσή σου;

Μαζέψαμε δέκα γκάτζετ που υπάρχουν στ' αλήθεια. Κάποια μπορείς μάλιστα να τα αγοράσεις ήδη. Αν θα το κάνεις, είναι άλλο θέμα.

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