Τρία κορυφαία metal συγκροτήματα ενώνουν τις δυνάμεις τους στις 24 Ιουλίου στο ERGOSTASIO35.

Το Release Athens 2027 παρουσιάζει τους Children of Bodom, το Σάββατο 24 Ιουλίου, στο ERGOSTASIO35. Ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού metal επιστρέφει στη σκηνή, τιμώντας τη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του Alexi Laiho. Μαζί του, δύο ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας metal σκηνής, οι Killswitch Engage (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) και οι Hypocrisy, σε μια βραδιά που συγκεντρώνει τρία συγκροτήματα με καθοριστική παρουσία και τεράστια επιρροή στην εξέλιξη του είδους.



CHILDREN OF BODOM

Οι Children of Bodom συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά συγκροτήματα που ανέδειξε ποτέ η ευρωπαϊκή metal σκηνή, αφήνοντας ανεπανάληπτη παρακαταθήκη στο melodic death metal. Σχηματίστηκαν το 1993 στο Espoo της Φινλανδίας, αρχικά με το όνομα Inearthed, και το 1997 υιοθέτησαν το όνομα με το οποίο έμελλε να κατακτήσουν τον κόσμο.

Με ηγέτη τον χαρισματικό Alexi Laiho, έναν από τους κορυφαίους κιθαρίστες της γενιάς του, διαμόρφωσαν έναν χαρακτηριστικό ήχο που συνδύαζε την ταχύτητα και την τεχνική ακρίβεια με αξιομνημόνευτες μελωδίες, ενώ τα πλήκτρα και τα ιδιαίτερα φωνητικά αποτέλεσαν βασικά συστατικά της μουσικής τους ταυτότητας. Στη διάρκεια της πορείας τους κυκλοφόρησαν δέκα άλμπουμ, ξεπερνώντας τα δύο εκατομμύρια πωλήσεις και κατακτώντας επανειλημμένα την κορυφή των φινλανδικών charts, ενώ η επιρροή τους ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του melodic death metal.

Μετά την τελευταία συναυλία τους στο Ελσίνκι το 2019 και τον πρόωρο θάνατο του Laiho το 2020, η μουσική παρακαταθήκη τους παραμένει ζωντανή. Τον Φεβρουάριο του 2026, τα υπόλοιπα μέλη επέστρεψαν στη σκηνή για να τιμήσουν τον εμβληματικό frontman και την ιστορία του συγκροτήματος, με τον Samy Elbanna να αναλαμβάνει τα φωνητικά και την κιθάρα και τον αρχικό κιθαρίστα Alexander Kuoppala να επιστρέφει στο σχήμα.

Το 2027, οι Children of Bodom θα γιορτάσουν την 30ή τους επέτειο, δίνοντας νέα ζωή σε μια από τις πιο ξεχωριστές και επιδραστικές μουσικές διαδρομές της σύγχρονης metal ιστορίας.

KILLSWITCH ENGAGE

Οι Killswitch Engage είναι ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν τον ήχο και την εξέλιξη του σύγχρονου metal, επηρεάζοντας καθοριστικά μια ολόκληρη γενιά μουσικών και ακροατών. Σχηματίστηκαν το 2000 στη Δυτική Μασαχουσέτη και ξεχώρισαν για τον εκρηκτικό συνδυασμό της μουσικής τους δεξιοτεχνίας με το πνεύμα και την ενέργεια του hardcore των Η.Π.Α.

Το Alive or Just Breathing (2002) θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ των 00s, ενώ τα The End of Heartache (2004) και As Daylight Dies (2006) σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία, με το πρώτο να γίνεται χρυσό και το δεύτερο πλατινένιο. Η επιτυχία τους συνεχίστηκε με τρεις διαδοχικές παρουσίες στο Top 10 του Billboard 200 και τρεις υποψηφιότητες για Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance.

Με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια streams, αμέτρητες περιοδείες και εμφανίσεις δίπλα σε κορυφαία ονόματα όπως οι Iron Maiden, Slipknot και Slayer, οι Killswitch Engage έχουν εδραιώσει τη θέση τους ανάμεσα στις σημαντικότερες μπάντες της γενιάς τους. Το 2025 επέστρεψαν με το ένατο άλμπουμ τους, This Consequence, το οποίο περιλαμβάνει το “I Believe”, τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία της καριέρας τους.

HYPOCRISY

Με περισσότερα από 30 χρόνια ιστορίας, οι Hypocrisy αποτελούν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιδραστικά ονόματα της σουηδικής death metal σκηνής. Δημιούργημα του πολυπράγμονα Peter Tägtgren, το συγκρότημα ξεκίνησε ως προσωπικό του εγχείρημα και εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή δύναμη του ευρωπαϊκού metal, με δεκατρία άλμπουμ και εκατοντάδες συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο χαρακτηριστικός ήχος τους συνδυάζει μελωδικά riffs, καταιγιστικά drums, σκοτεινούς στίχους και εντυπωσιακά φωνητικά, διαμορφώνοντας μια ταυτότητα που εξελίσσεται διαρκώς μέσα στις δεκαετίες. Από το εμβληματικό ντεμπούτο Penetralia (1992) μέχρι τα κλασικά The Fourth Dimension (1994), Abducted (1996) και Virus (2005), αλλά και το πιο πρόσφατο Worship (2021), οι Hypocrisy έχουν χτίσει μια δισκογραφία με ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ακραίου metal. Στο πλευρό του Tägtgren βρίσκονται σήμερα οι Mikael Hedlund (μπάσο), Thomas Elofsson (κιθάρα) και Henrik Axelsson (ντραμς).

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €60 και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ μεριμνά για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία, με κατάλληλες υποδομές και διευκολύνσεις για την ασφαλή και άνετη παραμονή τους στον χώρο. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου. Οι διαθέσιμες θέσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο είναι περιορισμένες.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.



