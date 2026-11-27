Η καλλιτέχνιδα που ξέρει να προκαλεί, φλεξάρει «VIP» (Kiki Music) καταστάσεις με το νέο της EP. Respect girl!

Ο τραπ ήχος και κυρίως η αισθητική του είδους δεν ταιριάζει στην Ελλάδα αν αυτά δεν γίνουν… Ελλάδα! Εντάξει, αυτό θέλει επεξήγηση. Όταν ένα μουσικό είδος, υποείδος της ραπ, έρχεται από τελείως ξένα σε μας περιβάλλοντα, τότε η προσαρμογή του στα καθ’ ημάς θέλει ανατρεπτική διάθεση και αποφασιστικότητα να προκαλέσεις έντονα αυτό που θες να κάνεις δικό σου. Το να «κλέψεις» το ηχόχρωμα, αυτό το clean clut και σκληρό ακουστικά, και τη συμπεριφορά του εν λόγω μουσικού κόσμου, είναι αρκετά ριψοκίνδυνο. Ναι, μπορείς να πάρεις τα μέτρα και τα μπιτ και να φτιάξεις στιχουργικά παρόμοιες ιστορίες. Τα γκάνια, τα ντρόγκια, οι bitches και οι δουλειές πίσω από τιμόνι, δεν αρκούν για να πεις ότι δίνεις κάτι νέο, κάτι δικό σου.

Ναι, στόχος είναι λεφτά, δεν ξέρω αν το είπε η μαμά και τι κάνει ο μπαμπάς, αλλά η τραπ φάση αναδύθηκε μέσα σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον που η μόνη λύση για επιβίωση ήταν η κομπίνα και η εξαπάτηση. Ε, η επιτυχία οδήγησε από τη ρίμα στο χρήμα, στις ρόδες που μετράνε, στα χρυσαφικά και στα διαμάντια και σε ένα neo-gang attitude. Αυτοί που έφτιαξαν τον κόσμο αυτό, δικαιούνται, κι ας μη συμφωνούμε, να πράττουν έτσι. Αν εμείς θέλουμε κάτι ανάλογο, δικό μας, καλό και αξιοπρεπές τι κάνουμε; Ακούμε το «VIP» (Kiki Music, distribution Panik Recors) της Lou.

Πανέξυπνη, ανατρεπτική Lou



Η Lou ξέρει τι σημαίνει να προκαλείς χωρίς απλά να προκαλείς. Κάθε εγχείρημά της έχει θάρρος και στόχο να ξεπεράσει το όριο για να κάνει την πρόκληση ηλεκτρισμένη κανονικότητα. Η καλλιτέχνιδα αυτή έχει σατιρικό πνεύμα, «λοξή» ματιά και κανέναν φόβο για το τι θα πει καλλιτεχνικός κόσμος. Η γυναίκα αυτή επιβεβαιώνει τη δύναμη του σουρεαλισμού, της performance και της οικειοποίησης μέσα από την ουσιαστική αναμόρφωση. Ή αλλιώς: αν θες να προκαλέσεις, πήγαινέ το μέχρι τέλους! Και ό,τι γίνει. Ε, εμείς γουστάρουμε αυτή τη συμπεριφορά και δίνουμε τον σεβασμό μας στην κυρία.

Το EP «VIP» κινείται κυρίως σε δικά της υφολογικά, στιχουργικά, τραπ μονοπάτια και σε ποπ διαθέσεις-απευθύνσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο, αισθησιακό, ψυχαγωγικό, σατιρικό, σχόλιο για μια κατάσταση που κυριαρχεί στη μουσική και στη κοινωνία. Η Lou βγάζει τη γλώσσα στο κυνήγι του πλούτου, της χλιδής και τη υλικής καταξίωσης και την ίδια στιγμή σε αφήνει να αναρωτιέσαι μήπως θέλει και αυτή τα φράγκα, τη χλίδα και τα διαμάντια; Πανέξυπνη, τολμηρή, θελκτική, ανατρεπτική Lou. Respect girl!

Ένα σατιρικό παιχνίδι εξουσίας



Τα υπόλοιπα τα αφήνω στο κατατοπιστικότατο δελτίο Τύπου. Αντιγράφω: Μετά από μια σειρά singles που μας σύστησαν τη φάση της, η GVG LOU κυκλοφορεί το πρώτο της EP, VIP, μέσω της KIKI MUSIC. 6 experimental pop και trap tracks που αποδεικνύουν πολύ καλά ότι η GVG LOU ξέρει τι θέλει: Status και καμία διάθεση για συμβιβασμούς. Γιατί να περιμένεις να σου ανοίξουν οι πόρτες όταν μπορείς να τις ανοίξεις εσύ με attitude και 1-2 γκομενάκια αγκαζέ;

Η GVG LOU παίρνει όλα τα γνώριμα σύμβολα του success culture, από τα λεφτά και τα ακριβά γούστα μέχρι την εμμονή με το status, και τα μετατρέπει σε ένα σατιρικό παιχνίδι εξουσίας. Με attitude που κινείται ανάμεσα στο camp και την ειρωνεία, διεκδικεί όλα όσα η παραδοσιακή rap και trap κουλτούρα έχει συνηθίσει να κρατά ΜΟΝΟ για τους άντρες. Όχι πια. Από το βρώμικο glam και τη MISS Μενίδι του BULLDOG μέχρι την καλοκαιρινή, alt-reggaeton φαντασίωση του COSTA RICA, street culture και high aesthetic είναι αλληλένδετα και το ένα, κατά κανόνα, οδηγεί στο άλλο.

Για τη LOU, το VIP δεν είναι απλώς ένα status. Είναι η ελευθερία να θέλει όσα θέλει, να τα παίρνει με τους δικούς της όρους και να μην απολογείται σε κανέναν. Την παραγωγή υπογράφει ο TEO.x3 με τους Tony Perez, Zeinonas Yianni, Stolou, αλλά και την ίδια τη LOU να έχουν ενεργό ρόλο σε στίχους, μουσική αλλά και παραγωγή στα επιμέρους κομμάτια.

*Το VIP κυκλοφορεί σε Spotify, YouTube και σε όλες τις πλατφόρμες από την KIKI MUSIC.

