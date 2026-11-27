Από τις «Σαββατογεννημένες» και το «Παρά Πέντε» μέχρι τις βιντεοταινίες της δεκαετίας του '80, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε μια πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή.

Η είδηση του θανάτου της Μάγδας Τσαγγάνη, σε ηλικία 75 ετών, προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όσους τη γνώρισαν μέσα από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές της εμφανίσεις.

Η σπουδαία ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 11 Νοεμβρίου, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για επτά ολόκληρους μήνες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία της.

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο ισχίο, που προκλήθηκε από πτώση. Η κατάστασή της παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σχεδόν σε κωματώδη κατάσταση, ενώ οι γιατροί είχαν προχωρήσει και σε τραχειοστομία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο στενός φίλος της, Πάντης Κούσης, είχε αναφερθεί στην εξέλιξη της υγείας της, περιγράφοντας τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αλλά και τη σημαντική βελτίωση που είχε παρουσιάσει.

«Η κυρία Τσαγγάνη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Δόξα τω Θεώ έχει γίνει ένα μικρό θαύμα, για να μην πω μεγάλο θαύμα, διότι μετά από τέσσερις, τεσσεράμισι μήνες που ήταν κατάκοιτη σχεδόν σε κώμα, μόνο αναπνοή είχε και την είχανε με οξυγόνο. Οι γιατροί της σήκωσαν τα χέρια κάποια στιγμή. Κανείς δεν περίμενε ότι μόλις βγάλουν την τραχειοστομία που της είχαν κάνει θα άνοιγε τα μάτια και θα μίλαγε»

Η πορεία της Μάγδας Τσαγγάνη σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η Μάγδα Τσαγγάνη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 1951 και ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση έγινε στην ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο», σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς καλλιτεχνικής διαδρομής.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου, συμμετέχοντας σε παραγωγές που γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Ανάμεσα στις γνωστότερες κινηματογραφικές της δουλειές συγκαταλέγονται οι ταινίες «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλλα του».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συνέχισε να συμμετέχει σε τηλεοπτικές παραγωγές, με χαρακτηριστική την παρουσία της στην κωμική σειρά «Οι κουτσομπόλες» το 1991. Ακολούθησε ένας από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στην κωμική σειρά του ANT1 «Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα», όπου εμφανίστηκε από το 1992 έως το 1994. Τη σεζόν 1995-1996 συμμετείχε επίσης στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Τη δεκαετία 2000-2010 η Μάγδα Τσαγγάνη βρέθηκε σε αρκετές επιτυχημένες παραγωγές της ιδιωτικής τηλεόρασης, συνεργαζόμενη κυρίως με το Mega Channel.

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της ήταν εκείνος της Ευανθίας Λαζάρου στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες», τη σεζόν 2003-2004. Η συγκεκριμένη συμμετοχή την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή σε μια νέα γενιά τηλεθεατών.

Την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, 2004-2005, πρωταγωνίστησε στις σειρές «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «Όλα του γάμου δις κολα». Το 2005 εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», ενώ έναν χρόνο αργότερα έκανε guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε» στον ρόλο της Τούλας Τοκαλίδου, αντίζηλου της Ζουμπουλίας, που ενσάρκωνε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Από το 2006 έως το 2008 συμμετείχε με πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινή σειρά του Mega «Μαρία η άσχημη», ενώ από το 2008 μέχρι το 2010 εντάχθηκε στο καστ της αστυνομικής κωμωδίας «L.A.P.D.».

Με μια διαδρομή που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και περιλαμβάνει κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες και αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, η Μάγδα Τσαγγάνη άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική υποκριτική.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ