Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των 70 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και εταιρειών που εμπλέκονται.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης», προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολο και Παναγιώτη Μούργο, τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλο Ραβάνη.

Η υπόθεση αφορά πιθανή κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, που συνδέονται με την αγορά και την εγκατάσταση των οικίσκων ανακύκλωσης.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς και εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η σχετική διάταξη αφορά τόσο την κινητή όσο και την ακίνητη περιουσία του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της TEXAN, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, αλλά και του Παύλου Ραβάνη, που συνδέεται με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση.

Στην Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώπιον της εντεταλμένης Ευρωπαίας ανακρίτριας. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διευρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα αφορά αδικήματα όπως η εγκληματική οργάνωση, η ηθική αυτουργία σε απιστία, η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ