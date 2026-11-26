Μια 45χρονη από τη Βρετανία ισχυρίζεται ότι επικοινωνεί με σκύλους και γάτες, ανακαλύπτει τα μυστικά τους και αποκαλύπτει όσα εκείνα δεν θα έλεγαν ποτέ στους ανθρώπους τους

Η Έμα Ντον υποστηρίζει ότι μπορεί να επικοινωνεί με τα ζώα και να καταλαβαίνει τι σκέφτονται, ακόμη και όταν πρόκειται για πράγματα που οι ιδιοκτήτες τους θα προτιμούσαν να κρατήσουν κρυφά. Η 45χρονη από το Γιορκσάιρ της Βρετανίας εργαζόταν παλαιότερα ως κομμώτρια, όμως αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική πορεία, όταν εντυπωσιάστηκε από την εμπειρία μιας γυναίκας που επικοινωνούσε με τα κατοικίδιά της.

Σήμερα ασχολείται επαγγελματικά με την επικοινωνία με ζώα (animal communication), ενώ υποστηρίζει ότι μπορεί να συνομιλεί τόσο με ζωντανά όσο και με νεκρά κατοικίδια. Όπως εξηγεί, η ίδια θεωρεί ότι διαθέτει μια ιδιαίτερη ικανότητα, την οποία περιγράφει ως διαισθητική επικοινωνία. Ανοίγει το μυαλό της, αφήνει στην άκρη τη συνειδητή σκέψη και, όπως λέει, λαμβάνει μηνύματα κυρίως μέσα από εικόνες και σύντομα βίντεο.

«Ανοίγω το μυαλό μου και λαμβάνω μηνύματα κυρίως με τη μορφή εικόνων, αλλά και σύντομων βίντεο. Μπορώ επίσης να αισθανθώ τυχόν συμπτώματα που έχουν τα ζώα. Αν κάτι τα ενοχλεί ή αισθάνονται δυσφορία, μπορώ να καταλάβω σε ποιο σημείο», αναφέρει. Η Έμα ισχυρίζεται ακόμη ότι οι εκτιμήσεις της για την κατάσταση των ζώων έχουν επιβεβαιωθεί σε αρκετές περιπτώσεις από κτηνιάτρους. Ωστόσο, όπως λέει, οι συζητήσεις της μαζί τους δεν περιορίζονται σε θέματα υγείας.

Τα κατοικίδια αποκαλύπτουν τα μυστικά των ιδιοκτητών τους

Η Βρετανίδα υποστηρίζει ότι τα ζώα μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για την καθημερινότητα των ανθρώπων τους, ακόμη και λεπτομέρειες που εκείνοι δεν θα ήθελαν να μοιραστούν. «Πάντα ρωτάω τους ιδιοκτήτες αν έχουν κάποιο μυστικό που πρόκειται να αποκαλύψουν τα ζώα τους. Τα κατοικίδια μπορούν να μου πουν τα πάντα», λέει.

Σύμφωνα με την ίδια, οι σκύλοι είναι εκείνοι που αποκαλύπτουν τα περισσότερα. Μπορούν, όπως ισχυρίζεται, να της μεταφέρουν πληροφορίες για ανθρώπους που επισκέφθηκαν το σπίτι, αλλά και για περιστατικά που οι ιδιοκτήτες τους προσπαθούν να κρατήσουν κρυφά. «Μπορούν να μου πουν για ανθρώπους που τρώνε κρυφά ενώ κάνουν δίαιτα και το κρύβουν από την οικογένεια ή τον σύντροφό τους. Μπορούν να μου πουν ποιος έχει επισκεφθεί το σπίτι. Τα ακούν και τα παρατηρούν όλα», υποστηρίζει.

Η Έμα αναφέρει επίσης ότι τα ζώα που έχουν διασωθεί από δύσκολες συνθήκες τής μεταφέρουν συχνά έντονες εικόνες από το παρελθόν τους. Θυμάται, μάλιστα, την περίπτωση ενός σκύλου που, όπως λέει, της περιέγραψε ότι είχε διασωθεί από μια τρύπα γεμάτη φίδια. Όταν μετέφερε την πληροφορία στον ιδιοκτήτη του, εκείνος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι αυτό ακριβώς είχε συμβεί.

Γιατί οι πορτοκαλί γάτες είναι οι πιο δύσκολες

Αν και δηλώνει ότι αγαπημένα της ζώα για επικοινωνία είναι τα άλογα, καθώς θεωρεί ότι έχουν διαφορετική αντίληψη του κόσμου και ενέργεια που μοιάζει περισσότερο με εκείνη των ανθρώπων, οι γάτες είναι αυτές που τη δυσκολεύουν περισσότερο. «Τα πιο σκανταλιάρικα ζώα είναι οι γάτες. Είναι εκείνες με τις οποίες πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο, καθώς δεν θέλουν να αποκαλύψουν τίποτα. Χρειάζεται χρόνος για να με εμπιστευτούν», εξηγεί.

Μάλιστα, θυμάται μια γάτα που, σύμφωνα με την ίδια, έδινε επίτηδες τις αντίθετες απαντήσεις από εκείνες που περίμενε, προκειμένου να την κάνει να φανεί αναξιόπιστη. Οι πορτοκαλί γάτες, πάντως, έχουν ξεχωριστή θέση στις ιστορίες της, καθώς η Έμα τις χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προσβλητικές. Σε μία από τις συνεδρίες της, μια τέτοια γάτα φέρεται να είχε ένα αρκετά αυστηρό σχόλιο για την εμφάνιση της ιδιοκτήτριάς της. «Μου είπε ότι η ιδιοκτήτριά της έπρεπε να αλλάξει το στιλ ντυσίματός της. Δεν της άρεσαν τα ρούχα που φορούσε και θεωρούσε ότι τα χρώματα δεν ταίριαζαν με τα μαλλιά της», θυμάται η Έμα. Όπως παραδέχεται, εκείνη τη στιγμή αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να μεταφέρει το μήνυμα χωρίς να προσβάλει την ιδιοκτήτρια.

Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου 45 λεπτά

Η Έμα δέχεται ανθρώπους που ανησυχούν για αλλαγές στη συμπεριφορά των κατοικιδίων τους, είτε αυτά εμφανίζονται πιο στενοχωρημένα είτε γίνονται ξαφνικά πιο επιθετικά ή αντιδραστικά. Μέσα από τις συνεδρίες της προσπαθεί, όπως λέει, να εντοπίσει την αιτία πίσω από τη συμπεριφορά τους. Μερικές φορές, υποστηρίζει, η εξήγηση μπορεί να είναι πολύ απλή. Αναφέρει χαρακτηριστικά την περίπτωση ενός σκύλου που αντιδρούσε επειδή το σαμαράκι του τον ενοχλούσε και του προκαλούσε τριβή. Όταν ο ιδιοκτήτης του το αντικατέστησε, το ζώο επέστρεψε στην προηγούμενη συμπεριφορά του. Σε άλλη περίπτωση, ένα σκυλί φαινόταν ιδιαίτερα δυστυχισμένο, μέχρι που, σύμφωνα με την Έμα, διαπιστώθηκε ότι του έλειπε ο γιος της οικογένειας, ο οποίος είχε φύγει για σπουδές στο πανεπιστήμιο.

Οι συνομιλίες διαρκούν συνήθως περίπου 45 λεπτά. Ωστόσο, η ίδια λέει ότι δεν διακόπτει ένα ζώο όταν θεωρεί ότι έχει πολλά να εκφράσει. «Είναι σαν να ζεις σε μια χώρα όπου δεν μιλάς τη γλώσσα και ξαφνικά βρίσκεις κάποιον που μιλά αγγλικά. Επιτέλους, κάποιος σε καταλαβαίνει και θέλεις να τα πεις όλα», εξηγεί. Θυμάται επίσης την περίπτωση ενός σκύλου διάσωσης που αντιμετώπιζε προβλήματα με άλλα σκυλιά. Όπως ισχυρίζεται, μέσα από την επικοινωνία τους ανακάλυψε ότι στο παρελθόν είχε ζήσει στους δρόμους, προσπαθώντας να επιβιώσει, και είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Γιατί δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τα δικά της σκυλιά

Παρά την αυτοπεποίθησή της για τις ικανότητές της, η Έμα παραδέχεται ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να καταφέρει: να επικοινωνήσει με τα δικά της κατοικίδια με τον ίδιο τρόπο που ισχυρίζεται ότι επικοινωνεί με τα ζώα άλλων ανθρώπων. «Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όταν πρόκειται για τα δικά μου κατοικίδια. Απλώς δεν μπορώ να φτάσω σε αυτά», αναφέρει.

Φυσικά, η δραστηριότητά της δεν γίνεται αποδεκτή από όλους. Όπως λέει, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, αλλά και άλλοι που αμφισβητούν ανοιχτά όσα κάνει, θεωρώντας ότι επινοεί τις ιστορίες για να κερδίζει χρήματα. Η ίδια επιμένει ότι πριν από κάθε συνεδρία ζητά από το ζώο να της δώσει μια πληροφορία που γνωρίζουν μόνο εκείνο και ο ιδιοκτήτης του, ώστε να αποδείξει, κατά την άποψή της, ότι η επικοινωνία είναι πραγματική. «Δεν θα έκανα ποτέ μια συνεδρία χωρίς να έχω πρώτα αποδείξεις, γιατί δεν θέλω οι άνθρωποι να αναρωτιούνται αν απλώς επινοώ πράγματα», καταλήγει.

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